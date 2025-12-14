המשטרה איתרה כעת גופה סמוך לנער הירקון – במסגרת החיפושים שמנהלים שוטרי מרחב דן אחר נעדר

דוברות המשטרה מסרה כעת (ראשון) כי במסגרת החיפושים שמנהלים שוטרי מרחב דן אחר נעדר סמוך לנחל הירקון, אותרה לפני זמן קצר גופה ע"י מתנדבי זק"א.

עוד נמסר מהמשטרה: "יש להיצמד אך ורק להודעות הרשמיות של דוברות המשטרה!"