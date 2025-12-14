דוברות המשטרה מסרה כעת (ראשון) כי במסגרת החיפושים שמנהלים שוטרי מרחב דן אחר נעדר סמוך לנחל הירקון, אותרה לפני זמן קצר גופה ע"י מתנדבי זק"א.

עוד נמסר מהמשטרה: "יש להיצמד אך ורק להודעות הרשמיות של דוברות המשטרה!"