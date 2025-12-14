רכבו של אחד המחבלים מהפיגוע בסידני נמצא סמוך למקום הפיגוע הרצחני במסיבת חנוכה בעיר כך על פי הדיווח בתקשורת האוסטרלית

מוקדם יותר דווח כי אחרי שהסרטון בו נראה תוקף ביידים חשופות את המחבל, ולוקח את נשקו רץ ברשת. האוסטרלי הגיבור מהפיגוע בסידני הוא אחמד אל אחמד, בן 43, בעל חנות פירות, אב לשניים שגם נפצע וצפוי לעבור ניתוח.

כזכור בתיעוד מטורף מאוסטרליה נצפה אזרח מנטרל את אחד המחבלים החמושים בפיגוע בחוף בסידני. בתיעוד נראה אחד המחבלים יורה מהגשר לעבר קבוצת היהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה שארגן בית חב"ד. אזרח גיבור, מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.