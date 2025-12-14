המשטרה גבתה עדות מבכירים בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות המדינה בפרשת הפצ״רית, כולל עוזרה הבכיר של היועמ״שית

חקירת פרשת הפצ"רית נמצאת בעיצומה. כעת (ראשון) אבישי גרינצייג מפרסם כי בכירים נוספים, ביניהם עוזרה הבכיר של היועמ"שית, נתנו עדות במשטרה.

על פי הדיווח, בין הבכירים שמסרו עדות במשטרה: העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה ד״ר חגי הרוש והמשנה לפרקליט המדינה עו״ד אלון אלטמן. יחד איתם מסרו עדות גם פרקליטה בכירה בלשכת אלטמן, וכן פרקליטה בכירה במחלקת בג״צים שהייתה אחראית על התגובה לבג״ץ בעניין בדיקת הדלפת הסרטון.

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי חגי הרוש פסל את עצמו מעיסוק בפרשת הפצ״רית, על רקע מעורבות לשכת היועמ״שית באירוע בדיקת הדלפת הסרטון והתגובה לבג״ץ. גם ליועמ״שית בהרב מיארה הומלץ שלא לעסוק בפרשה בשל ניגוד עניינים, אך היא התעקשה לטפל בפרשה. בהמשך היועצת המשפטית במשרד המשפטים יעל קוטיק מנעה ממנה לטפל בפרשה.

ממשרד המשפטים לא נמסרה תגובה.