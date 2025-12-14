בעקבות הפיגוע הקטלני באוסטרליה, יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין פנה לבני משפחתו ולקהילה היהודית במדינה: "אין טעם בהישארותנו בגלות תחת האיום של שונאי ישראל. עלינו לעלות לארץ. מי שנשאר שם מסתכן בנפשו"

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין התייחס היום (ראשון) לפיגוע הקטלני באוסטרליה, כשבדבריו פנה לבני משפחתו הגרים במדינה וכן לכלל הקהילה היהודית האוסטרלית לעלות לישראל.

"את קהילת חב"ד באוסטרליה, קהילה שהיא עמוד התווך של יהדות אוסטרליה כולה, יסד איש דגול, הסבא רבה שלי: משה זלמן פייגלין" סיפר פייגלין. "לפני שלושה חודשים, כתבתי למשפחתי הענפה באוסטרליה את הדברים הבאים במכתב ששלחתי להם: שנת תשפ"ו איננה בדיוק שנה חדשה. כבר היינו שם, אנחנו בשידור חוזר של 1936. הכתובת כתובה על הקיר באותיות קידוש לבנה. אבל לפעמים, כשאתה קרוב מדי, אינך מצליח לקרוא. אבל מכאן, מארץ ישראל, התמונה ברורה לחלוטין".

לדבריו, "יהודי שלא יעלה לישראל עכשיו על הרגליים, גם אם ייאלץ לעשות זאת על הברכיים. בני דודים יקרים. כולנו צאצאיו של איש גדול, ר' יעקב צבי פייגלין שעלה לארץ ב 1889. כולנו צאצאיו, כי המשפחה שנותרה מאחור, בגלות, פגשה כעבור 52 שנה, את הוורמאכט הגרמני. אנא לכו בדרכו של יעקב צבי ובואו הביתה לארץ ישראל".

"הפיגוע שאירע היום מוכיח כי הדברים שכתבתי לבני משפחתי ולחבריי בקהילה צודקים. אין טעם בהישארותנו בגלות תחת האיום של שונאי ישראל" סיכם פייגלין. "עלינו לעלות לארץ. מי שנשאר שם מסתכן בנפשו. כמו אז, גם היום, רק מי שיעלה לכאן יהיה בטוח".