הפועל תל אביב העבירה דרישה חריגה אחרי סערות שיפוט במשחקה מול עירוני קריית שמונה: "לבדוק בפוליגרף את צוות ה-VAR מהמשחק".

הפועל תל אביב נמצאת בשיאו של מאבק נגד המשטרה. במקביל התפתחה גם סערת שיפוט במשחקה אמש (מוצ"ש) מול קריית שמונה, האדומים העבירו דרישה חריגה: "לבדוק בפוליגרף את צוות ה-VAR מהמשחק". לשאלת סרוגים, המועדון אישר את הדיווח.

במכתב נטען: "אין המועדון נוהג לבקר את השופטים, אך נדמה כי מישהו החליט לפרש את התנהלותנו הג'נטלמנית כחולשה – ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנו דורשים שצוות ה-VAR במשחק יוזמן לבדיקת פוליגרף, בו יישאלו שאלות נוקבות לגבי היושר המקצועי וקבלת ההחלטות במשחק הזה – ובכלל. נודה לקבלת ממצאי בדיקת הפוליגרף בהקדם".

המכתב מגיע אחרי שהוועדה המקצועית של איגוד השופטים הודו שהאדומים קופחו פעמיים במשחק שנגמר בשוויון דרמטי. חניכו של אליניב ברדה נשארו בעשרה שחקנים בדקה ה-78 לאחר הרחקתו של רועי אלקוקין, והצפוניים קיבלו פנדל גבולי בדקה ה-99.

בוועדה אמרו: "ראשית טענו בוועדה: “בדקה ה-75 התערבות שגויה לכרטיס אדום לשחקן הפועל ת”א רועי אלקוקין. אמנם יש נקודת מגע גבוהה של הפקקים, אך הפגיעה מתבצעת כשהרגל יורדת למטה, ללא נעיצה מובהקת של הפקקים ובעוצמה נמוכה. מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

עוד הוסיפו לגבי הפנדל: “בתוספת הזמן של המשחק נפסקה בעיטת עונשין שגויה לזכות עירוני ק״ש. העבירה בוצעה מחוץ לרחבה. המגע הנוסף שהתרחש בתוך הרחבה אינו מצדיק תמיכה בהחלטה לבעיטת עונשין". במקביל לפני המשחק המשטרה ערכה חיפושים על אוהדי הפועל תל אביב בחיפוש אחרי חולצות פוגעניות, עם כיתוב נגד המשטרה. במשחק הקודם נמנעה כניסת אוהדים למשחק בעקבות החולצה.