יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום (ראשון) בציוץ ברשת ה-X שפרסם כי האופוזיציה לא תשתף פעולה עם הצעת הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. לדבריו, מדובר במהלך שאינו מבטיח חקירה אמיתית של הכשלים שהובילו לאירועים.
הודעתו של לפיד מגיעה על רקע קידום הצעת חוק בכנסת, שפורסמה בימים האחרונים, להקמת ועדת חקירה שתבחן את מחדלי מתקפת הטרור. על פי ההצעה, הוועדה תורכב משישה חברים שאינם פוליטיקאים, שייבחרו ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא תושג הסכמה רחבה על זהות החברים, תקבע חלוקה שווה בין הקואליציה לאופוזיציה.
עוד נקבע בהצעה כי הוועדה תהיה מוסמכת לזמן עדים, לקיים דיונים פומביים ואף לשדר את הדיונים לציבור. בנוסף, אמורים להתמנות מפקחים מטעם משפחות שכולות שילוו את עבודת הוועדה.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
דמבו
מה זה לפיד?! מפעל לייצור נרות?15:39 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
''ועדת חקירה ממלכתית ''? זה מה שאתם קוראים לוועדת הטיוח הזו? מבחינתי הרווחתם תביעת דיבה.15:46 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
יש עתיד בבחירות-----------3.12 מנדטים==========יאללה למלצרות15:43 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמבו
מה זה לפיד?! מפעל לייצור נרות?15:39 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר