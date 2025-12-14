שר החוץ גדעון סער שוחח עם שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג בעקבות הפיגוע בסידני, כשאמר כי "ביטחון לקהילה היהודית באוסטרליה יושג רק דרך שינוי אמיתי באווירה הציבורית. על ממשלת אוסטרליה לנקוט בצעדים נגד האנטישמיות"

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (ראשון) עם שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג, כשהשיחה נערכה ביוזמתה בעקבות הפיגוע הקטלני שהתרחש בחוף בונדי בסידני. בשיחה סער הביע צער וכאב, בשם העם בישראל, על הפיגוע האנטישמי שבו נרצחו 11 בני אדם.

בדבריו סער אמר לשרה האוסטרלית כי "מאז ה-7 באוקטובר יש זינוק באנטישמיות באוסטרליה, שכולל קריאות אלימות נגד ישראל ונגד היהודים במרחב הדיגיטלי והציבורי, כולל השוואות של ישראל לנאצים ולשואה". עוד התייחס סער לשריפת בתי כנסת ולשריפת דגלי ישראל באוסטרליה ולצעדות עם ביטויי שנאה מובהקים.

"ביטחון לקהילה היהודית באוסטרליה יושג רק דרך שינוי אמיתי באווירה הציבורית" אמר סער. "קריאות כמו Globalize the Intifada, From the River to the Sea, ומוות לצה״ל אינן לגיטימיות ואינן חלק מחופש הביטוי – וסופן להביא למה שראינו היום. על ממשלת אוסטרליה לנקוט בצעדים נגד השימוש בקריאות אנטישמיות אלה".

בתגובה, וונג עדכנה את סער כי אוסטרליה הגדירה את הפיגוע כ״ארוע טרור״ ואמרה כי ממשלת אוסטרליה נחושה לתפוס את כל מי שלקח חלק בפיגוע.

במקביל, סגנית שרת החוץ שרן השכן אמרה בנאומה בכנס של הברית הבין לאומית לזכר השואה כי "כבר ב-8 לאוקטובר היו הפגנות נגד ישראל בבית האופרה בסידני בה קראו gas the jews and globalize the intifada והממשלה האוסטרלית לא עשתה דבר. וזאת התוצאה".