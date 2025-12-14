הגיבור מהפיגוע בסידני שנטרל ביידים חשופות את המחבל הוא אחמד אל אחמד, בן 43, בעל חנות פירות, אב לשניים שגם נפצע וצפוי לעבור ניתוח

אחרי שהסרטון בו נראה תוקף ביידים חשופות את המחבל, ולוקח את נשקו רץ ברשת. כעת מתפרסם באתר 7NWES האוסטרלי כי הגיבור מהפיגוע היום (ראשון) בסידני באוסטרליה הוא אחמד אל אחמד, בן 43, בעל חנות פירות, אב לשניים שגם נפצע וצפוי לעבור ניתוח.

כזכור בתיעוד מטורף מאוסטרליה נצפה אזרח מנטרל את אחד המחבלים החמושים בפיגוע בחוף בסידני. בתיעוד נראה אחד המחבלים יורה מהגשר לעבר קבוצת היהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה שארגן בית חב"ד. אזרח גיבור, מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.

לאחר מכן משטרת אוסטרליה הודיעה לפני זמן קצר על מספר הנרצחים והפצועים בפיגוע הרצחני בסידני: "12 בני אדם נרצחו, כולל אחד שחשוד כמחבל, המחבל השני לכאורה במצב אנוש. נכון לעכשיו, דווח על 11 פצועים נוספים, שניים מהם שוטרים".

המשטרה מדגישה כי מספר הנפגעים צפוי להשתנות ככל שהמבצע יימשך וממשיכה להזכיר לציבור להימנע מהגעה לאזור. מהמשטרה נמסר: "שירותי חירום הוזעקו למצעד קמפבל בסביבות השעה 18:45, בתגובה לדיווחים על יריות. שוטרים הגיעו למקום. מספר פריטים חשודים שנמצאו בסביבה נבדקים על ידי שוטרים מומחים. זירת פשע נרחבת נחקרה והחקירה נמשכת. לא דווח על אירועים נוספים בסידני הקשורים לאירוע זה".