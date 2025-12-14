הטבלה באיטליה ממשיכה להיות צפופה גם במחזור ה-15 בסריה א. מילאן אירחה היום (ראשון) את ססואלו וקיוותה לתקוע יתד במקום הראשון, אך מעדה ב-2:2 מאכזב.
ססואלו עלתה ראשונה ליתרון בדקה ה-13 מרגילו של איסמעיל קונה. דייוידה ברטסאגי השווה בדקה ה-34, והשלים מהפך בדקה ה-47. ארמנד לאוריינטה השווה בדקה ה-77 וקבע חלוקת נקודות.
הרוסנרי נמצאים במקום הראשון (32 נקודות), אבל נאפולי (31) שתתארח היום באודניזה, ואינטר (30) שתתארח בגנואה, יוכלו לעקוף אותה. גם רומא (27) שתארח מחר את קומו, יכולה להישאר בסביבה.
