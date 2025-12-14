באיראן מגיבים לפיגוע הנורא באוסטרליה, בו נרצחו 12 בני אדם. "מגיע להם", "שישרפו בגיהנום", אלו רק חלק מהתגובות הקשות בתגובה לסרטון הפיגוע

בהמשך לפיגוע הנוראי באוסטרליה, בו נרצחו 12 בני אדם ונפצעו עוד רבים, באיראן חוגגים את הפיגוע ומברכים את המחבלים.

"ה' יהיה איתם", "תהנו בגיהנום", "יהודים ארורים", כל אלו הם רק חלק מהתגובות הנוראיות שהגיבו באיראן בתגובה לפרסום הסרטון מהפיגוע על ידי משמרות המהמפכה.

נזכיר כי ממשטרת אוסטרליה נמסר: "שירותי חירום הוזעקו למצעד קמפבל בסביבות השעה 18:45, בתגובה לדיווחים על יריות. שוטרים הגיעו למקום. מספר פריטים חשודים שנמצאו בסביבה נבדקים על ידי שוטרים מומחים. זירת פשע נרחבת נחקרה והחקירה נמשכת. לא דווח על אירועים נוספים בסידני הקשורים לאירוע זה".

עוד באותו נושא בין הנרצחים בפיגוע בסידני: שליח חבד הרב אלי שלנגר

מתוך הצהרת משטרת אוסטרליה: "יש לנו מידע שלא נחלוק בשלב הזה לגביי זהות המפגעים. מספר ההרוגים עלה ל-12 והוא כולל את המפגע. אני לא יכול לומר שיש או אין מפגע שלישי אבל אנחנו בודקים את הענין. זהות אחד המפגעים פורסמה, זה לא זמן לנקמה או לתגובות מצד הקהילה".

המשטרה הוסיפה: "יותר מאלף בני אדם נכחו באירוע בעת התרחשות הירי. יחידת החבלה של המשטרה פועלת כעת לטיפול בכמה מטעני חבלה מאולתרים החשודים כמטענים. נבחנת מעורבות של חשוד שלישי".

מוקדם יותר הותר לפרסום כי אחד הנרצחים בפיגוע הרצחני בסידני שבאוסטרליה הוא שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד. כזכור ירי המוני התרחש היום במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' בסידני שבאוסטרליה.