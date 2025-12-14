יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד לא הגיע היום (ראשון) לדיון בעניינו. הוא נעדר מכיוון שעורך דינו מיכה פטמן סבר שאין חובת התייצבות. השופטת החליטה שהדיון יתחיל רק כשיגיע, ודורשת שיתייצב בביהמ"ש עד השעה 15:00. כך על פי הדיווח של ראש התחום הפלילי בכאן 11 רועי ינובסקי.
השופטת דורית סבן נוי כעסה ואמרה: "למדתי בבית ספר למשפטים שבהליכי מעצר ושחרור יש נוכחות חובה. אני גם בדיוני תפוסים דורשת נוכחות".
בשבוע שעבר פורסם כי המשטרה ביקשה מבית המשפט להרחיק את יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום ממשרדי ההסתדרות, לאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה – ולאסור עליו לעסוק כיושב ראש הסתדרות במשך שלושה חודשים. על פי הדיווח בכאן 11, אם יקבל בית המשפט את בקשת המשטרה על כלל סעיפיה, השעייתו הממושכת של בר דוד מתפקידו עלולה להוביל בהמשך להדחתו בפועל.
בנימוק נטען מטעם המשטרה כי עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שבר דוד "ניצל את כוחו ומעמדו כיושב ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות שחיתות, וביחד עם אחרים יצרו מנגנון שוחד שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם".
אנונימי
לא מהיוםזה ממזמן השחיתויות כבר למעלה מ40שנה14:47 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
mch
עוד לפני קום המדינה.14:54 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סויסה
עוד בשנות 50 הייתה שחיתות בהסתדרות אם הייתה דובר אידיש הייתה לך הנחה בקופת חולים,עדיפות בקבלת עבודה,ופנקס אדום,אני זוכר על בשרי,שום דבר להשתנה, ,15:03 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
ישר למעצר כאחד העם כמו הפשוטים מהמעצר להביאו לדין.15:47 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
