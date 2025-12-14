פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת הגדלים השחורים ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, מגיבה לקריאתו של שר המשפטים יריב לוין להתעלם מפסיקת בג"צ הפוסלת את פיטוריה של היועמ"שית, ואומרת כי היא לא מופתעת מכך.
ברסלר כתבה: "ברבות מהחלטותיו האחרונות לוין הפר בפועל את פסיקת בג"ץ. הקריאה שלו היום להפר את הפסיקה לא מחדשת ולא מרגשת. האיש עבריין סדרתי בתואר ובפועל".
"היא הוסיפה לתקוף ואמרה: "התנהלות המערכת מולו מהוססת ולכן מזמינה מתקפות נוספות מצידו". את דבריה סיימה בקריאה: "יש להרחיקו לאלתר ממשרד המשפטים ומכל תפקיד ציבורי"
מיכה
אמת , יש להרחיק אותו מכל תפקיד בממשלה,גורם נזק סידרתי ומפלג את העם,15:12 14.12.2025
מר גיל
מיותר להתאמץ ולכתוב תגובות למעשיו של האיש העלוב והמופרע הזה. אי התייחסות תתרום יותר15:50 14.12.2025
מיכה
