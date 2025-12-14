שקמה ברסלרמגיבה לקריאתו של שר המשפטים יריב לוין להתעלם מפסיקת בג"צ הפוסלת את פיטוריה של היועמ"שית: "יש להרחיקו לאלתר ממשרד המשפטים ומכל תפקיד ציבורי"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת הגדלים השחורים ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, מגיבה לקריאתו של שר המשפטים יריב לוין להתעלם מפסיקת בג"צ הפוסלת את פיטוריה של היועמ"שית, ואומרת כי היא לא מופתעת מכך.

ברסלר כתבה: "ברבות מהחלטותיו האחרונות לוין הפר בפועל את פסיקת בג"ץ. הקריאה שלו היום להפר את הפסיקה לא מחדשת ולא מרגשת. האיש עבריין סדרתי בתואר ובפועל".

"היא הוסיפה לתקוף ואמרה: "התנהלות המערכת מולו מהוססת ולכן מזמינה מתקפות נוספות מצידו". את דבריה סיימה בקריאה: "יש להרחיקו לאלתר ממשרד המשפטים ומכל תפקיד ציבורי"