השר עמיחי שיקלי התייחס היום (ראשון) להחלטת בג"ץ לבטל את פיטורי היועמ"שית. בראיון ברדיו גלי ישראל הוא אומר: "יצחק עמית הוא בדיחה. מעליב שזה האיש שעומד מטעם עצמו כנשיא בית המשפט העליון. הוא דוחף אותנו בכוח לפינה, לתנאי קיצון ולמצב שבו הממשלה לא תוכל לכבד יותר את הפסיקות שלו.

אנחנו רואים גם את הניסיונות שלו לנהל מאמץ עילאי כדי לקבור את פרשת הפצ"רית שהיא בעצם פרשת היועמ"שית".

שיקלי נשאל האם הממשלה תכבד את פסיקת בג"ץ והשיב: "ההחלטה נתונה לשר המשפטים. המלצתי לשר היא, לומר שאנחנו לא יכולים לקבל את הפסיקה מאחר והיא אינה חוקית".