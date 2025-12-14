ראש המשלה נתניהו מתייחס למתקפת הטרור הרצחנית באוסטרליה, שבה נרצחו 11 בני אדם, ואומר כי התריע לראש ממשלת אוסטרליה על הסכנה: "אנטישמיות מתפשטת כשמנהיגים שותקים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס היום (ראשון) לפיגוע הטרור הרצחני שהתרחש באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה בסידני שבאוסטרליה.

בהצהרה שמסר באירוע הדלקת נר ראשון בדימונה אמר נתניהו כי התריע על הסכנה לממשלת אוסטרליה: "איראן שופכת שמן על הבערה האנטישמית, מעודדת את שנאת היהודים שפושה ברחובות אוסטרליה. אנטישמיות זה סרטן והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים, הם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולה".

מוקדם יותר פורסם כי אחד הנרצחים בפיגוע הרצחני בסידני שבאוסטרליה הוא שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד. בפיגוע נרצחו על פי הדיווחים 11 בני אדם.