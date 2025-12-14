ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס היום (ראשון) לפיגוע הטרור הרצחני שהתרחש באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה בסידני שבאוסטרליה.
בהצהרה שמסר באירוע הדלקת נר ראשון בדימונה אמר נתניהו כי התריע על הסכנה לממשלת אוסטרליה: "איראן שופכת שמן על הבערה האנטישמית, מעודדת את שנאת היהודים שפושה ברחובות אוסטרליה. אנטישמיות זה סרטן והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים, הם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולה".
מוקדם יותר פורסם כי אחד הנרצחים בפיגוע הרצחני בסידני שבאוסטרליה הוא שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד. בפיגוע נרצחו על פי הדיווחים 11 בני אדם.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אליהו
כן הדוני ראש הממשלה גם בתוך ארצי ישראל יש יהודים באופוזיציה ובכיכרות קפלן וגנרלים שדואגים להכפיש יהודים וחיילים ישראלים ברצח עם ובאכזריות במחבלים בעזה והיועמשית חושבת שצריך לנהוג במחבלים בטוב...
כן הדוני ראש הממשלה גם בתוך ארצי ישראל יש יהודים באופוזיציה ובכיכרות קפלן וגנרלים שדואגים להכפיש יהודים וחיילים ישראלים ברצח עם ובאכזריות במחבלים בעזה והיועמשית חושבת שצריך לנהוג במחבלים בטוב ויש לה גב ממנהיג מהאופוזיציה שלא צריך להתעסק במשפט שלה רק שלך. צריך לפורר את היהודים מבית לפני האויבהמשך 14:13 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר