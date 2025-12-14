עם תחילת חופשת החנוכה, תירשם עלייה חדה בתנועת הנוסעים בנמל התעופה בן־גוריון. על פי תחזיות רשות שדות התעופה, במהלך החג יירשם גידול משמעותי של כ-50% בהשוואה לשנה שעברה. הנתונים מעידים על התאוששות מרשימה בתעופה האזרחית בישראל

עם כניסתה של חופשת החנוכה, אלפי משפחות ישראליות ייצאו לחופשות בחו"ל, ונתב"ג הופך למוקד תנועה ערה. התחזיות של רשות שדות התעופה מצביעות על תנועה גבוהה במיוחד, שמתחזקת גם בגלל חג המולד שיחל ב-24 בדצמבר ויחפוף לימי החופשה.

העומסים השנה מתגברים על רקע חג המולד, מה שמגביר את הביקוש ליעדים פופולריים באירופה ובצפון אמריקה.

ימי השיא הצפויים

ימי השיא בחג צפויים להיות עמוסים במיוחד:

יום ראשון, 14 בדצמבר: כ-65 אלף נוסעים.

יום חמישי, 18 בדצמבר: כ-65 אלף נוסעים.

יום ראשון, 21 בדצמבר: כ-63 אלף נוסעים.

יום שני, 22 בדצמבר: כ-65 אלף נוסעים.

מומלץ להגיע מוקדם ולבדוק עדכונים שוטפים.

התאוששות בתעופה הישראלית

חודש דצמבר השנה מתאפיין בתנועת נוסעים גבוהה במיוחד, המתקרבת לרמות של שנות השיא ב-2019 וב-2022. כיום פועלות בנתב"ג כ-60 חברות תעופה בינלאומיות – נתון המעיד על המשך מגמת ההתאוששות והצמיחה של התעופה האזרחית בישראל.

על פי נתוני רשות שדות התעופה, שנת 2025 צפויה להסתיים עם כ-18.4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, אשר ימריאו וינחתו בכ-114 אלף טיסות.

היעדים המבוקשים

היעדים המבוקשים ביותר במהלך החופשה הם ארצות הברית, איחוד האמירויות, יוון, הונגריה וצרפת – שילוב של יעדים קרובים ואטרקטיביים למשפחות בחג.

הנתונים הללו משקפים חזרה לשגרה מבורכת בתעופה, ומאפשרים לרבים ליהנות מחופשה משפחתית מחוץ לארץ בתקופת החגים.