השר עמיחי אליהו התייחס היום לטענות שעולות מחקירתו של סגן הפצ"רית ואמר: "אני שומע מבכירים מאוד במערכת המשפט שהם מפחדים, הם יודעים שיתפרו להם תיקים"

לאחר שדווח היום (ראשון) כי במשטרה גובר החשד כי סגן הפצ"רית ידע שהיא המדליפה וטייח זאת, עוד מדווחים כי בחקירתו הוא טען שהיועמ"שית ידעה מכל צעדיו בחקירה.

השר עמיחי אליהו התראיין היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל ואמר: "המערכת הזו הצליחה לצופף שורות מהר מאוד. היינו בטוחים שכל המידע יצוץ מהר מאוד אבל בכל זאת הם הצליחו לעצור את הקצב ואת ההדלפות מהצד שלהם. הנקודה הזו מדאיגה אותי מפני שהדרך לפורר את האליטה היא קודם כל ההבנה של כל אזרחי ישראל מימין ומשמאל שזו מערכת מושחתת".

הוא נשאל מתי היועמ"שית תיחקר והשיב: "כשנגיע למצב שבו יהיה מספיק אומץ לראש להב 433 לזמן אותה לחקירה, כשהוא ידע שברגע שהוא יזמן אותה לא כל הצוותים יתהפכו עליו אלא יתנו לו גב בחקירה צודקת – זה יקרה. אני שומע מבכירים מאוד במערכת המשפט שהם מפחדים, הם יודעים שיבולע להם ויתפרו להם תיקים".