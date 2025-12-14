לאחר שבשבועות האחרונים רצו שמועות כי הפרשן יעקב ברדוגו מתבטא נגד הרפורמה בתקשורת של השר שלמה קרעי, רדיו גלי ישראל יוצא היום (ראשון) בהודעה חריגה.

בהודעה נמסר: "מאזינים וגולשים יקרים: לאחרונה נשמעים קולות ומתקיימים קמפיינים, בהובלת שר התקשורת שלמה קרעי, סביב רפורמת התקשורת ונגד הפרשן יעקב ברדוגו.

‏השר קרעי טועה ומטעה. ‏במעשיו ובהתבטאויותיו עולה כי מטרתו אינה לחזק או להיטיב עם רדיו גלי ישראל, אלא לפגוע בו ואף להביא לסגירת התחנה ותחנות נוספות".