רדיו גלי ישראל יוצא להגנת הפרשן יעקב ברדוגו, וטוען כי מטרתה של הרפורמה בתקשורת בהובלת השר קרעי, היא לפגוע בתחנת הרדיו

לאחר שבשבועות האחרונים רצו שמועות כי הפרשן יעקב ברדוגו מתבטא נגד הרפורמה בתקשורת של השר שלמה קרעי, רדיו גלי ישראל יוצא היום (ראשון) בהודעה חריגה. בהודעה נמסר: "מאזינים וגולשים יקרים: לאחרונה נשמעים קולות ומתקיימים קמפיינים, בהובלת שר התקשורת שלמה קרעי, סביב רפורמת התקשורת ונגד הפרשן יעקב ברדוגו. ‏השר קרעי טועה ומטעה. ‏במעשיו ובהתבטאויותיו עולה כי מטרתו אינה לחזק או להיטיב עם רדיו גלי ישראל, אלא לפגוע בו ואף להביא לסגירת התחנה ותחנות נוספות".

תגיות: יעקב ברודוגו, רדיו גלי ישראל, רפורמה בתקשורת, שלמה קרעי