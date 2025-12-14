מקבץ חדשות תרבות לשבוע חנוכה: מפסטיבל קולנוע בינלאומי שחילק פרסים, דרך תחרות פסנתר יוקרתית ועד חשיפה מרשימה של חומת ירושלים מתקופת החשמונאים – לצד יוזמות קהילתיות ואמנותיות שמעשירות את החג

שבוע חנוכה מביא עמו שפע של אירועי תרבות ואמנות בישראל, החל מפרסים לקולנוע העוסק בזכויות אדם, דרך תחרות מוזיקלית בינלאומית ועד פרויקטים קהילתיים שמחברים בין מסורת לאמנות עכשווית. בין היתר, נחשף קטע חומה עתיק מימי המקבים, המזכיר את נס החג. הנה כל חדשות התרבות והתיירות של השבוע, שאסור לכם לפספס.

זוכי פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם

בפסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם הוכרזו הזוכים בתחרויות השונות. הסרט הזוכה בתחרות סרטים עלילתיים בינלאומיים הוא ונה בבימויה של קיארה פליישהאקר. בתחרות סרטים תיעודיים בינלאומיים זכה ולנטינה והמוסטרס בבימויה של פרנצ׳סקה סקאליסי.

בפנורמה – תחרות סרטי זכויות אדם מישראל והעולם – הסרט הבינלאומי הטוב ביותר הוא ולאם בבימויה של דפני לוקר, והסרט הישראלי הטוב ביותר הוא ביי בבימויו של טומי לנג.

התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר

התחרות הבינלאומית לפסנתר ממשיכה למשוך כישרונות צעירים מכל העולם. למעלה מ-500 פסנתרנים החלו בתהליך ההרשמה, 200 עמדו בדרישות, ובסופו של דבר נבחרו 42 משתתפים. בין הנבחרים: 5 מישראל, 11 מסין, 5 מדרום קוריאה, 3 מרוסיה, 2 מבולגריה, 2 מבריטניה, ואחד מכל אחת מהמדינות: אוקראינה, ארה"ב, בלרוס, גיאורגיה, יפן, לטביה, ספרד, פולין, פורטוגל, צ'כיה, קנדה ושווייץ. 7 מהמתחרים נשים ו-35 גברים, גיל הצעיר ביותר 18 והממוצע 25.

התחרות תיפתח בקונצרט עם זוכי התחרות האחרונה: קווין צ'ן ויוקינה קורוקי, ועם התזמורת הסימפונית ירושלים.

כנס אמנים ארצי ליהדות

כנס אמנים ארצי ליהדות יתקיים ביום ראשון 28.12.2025 בבית שמש, ביוזמת איגוד אית״י, האגף לתרבות יהודית ועיריית בית שמש. מעל 100 יוצרים ויוצרות ייפגשו לערב של טקס פרסי האיגוד, יריד ספקים, קטעים אמנותיים, נטוורקינג, חיזוק קהילת היוצרים והצמחת התרבות היהודית, תחת הסיסמה "באנו להצמיח" ולבניית שיתופי פעולה חדשים.

'שים שלום אל אהלינו במדבר': פרויקט מוזאיקה לשלום

נחנך פרויקט 'מוזאיקה לשלום' שיצרה קבוצת אומניות מהמועצה האזורית הערבה התיכונה, לאורך שמונה חודשים בימי מלחמת 'חרבות ברזל'. העבודה, פסיפס קהילתי ענק עם מסר לאחדות בעם, עוצב בסגנון רומי־ביזנטי בשילוב מוטיבים יהודיים קלאסיים, ומוצג במרכז קהילה ערבה ביישוב ספיר.

את הרעיון להחיות אומנות קדומה הגה האומן קובי שחר מראשון לציון, לאחר שיחה עם האומנית רוני בראון ממושב צופר, על קליטת 600 משפחות מפונות. הפרויקט נוהל על ידי מרכז קהילה ערבה בתמיכת שותפות ביחד ערבה-אוסטרליה של הסוכנות היהודית.

המוזאיקה משתרעת על 7.83 מ"ר ומורכבת מ-150 אלף אבנים טבעיות, כל אבן במשקל 1 גרם ובגודל 8×8 מ"מ, מאבנים כמו חברונית, בזלתית וגיר ירושלמית. התכנון ההנדסי נעשה על ידי טניה חודוס.

סיורים במקלט הקופים הישראלי

עמותת מקלט הקופים הישראלי, העוסקת בהצלה ושיקום קופים שהוחרמו או הוחזקו בתנאים קשים, פותחת שעריה בחג לקהל הרחב. הסיורים כוללים מפגש עם הקופים, למידה על סיפוריהם, ואטרקציות לילדים כמו אזור ספורט אתגרי, ג'ימבורי ופינת יצירה. כל ההכנסות תורמות לשיקום והצלה.

אתר תיירות חדש לצפון הנגב

הושק אתר "תיירות הנגב הפורח" – פלטפורמה דיגיטלית המציגה חוויות תיירות בצפון הנגב: אטרקציות, קולינריה, לינה, טבע, יזמות מקומית ופעילויות למשפחות, זוגות וקבוצות. האתר מאפשר ניווט למאות נקודות עניין במועצה האזורית בני שמעון ובניית מסלולים אישיים.

חשיפה מרשימה של חומת ירושלים מתקופת החשמונאים

בימים האחרונים הושלמה חשיפת קטע חומה מרשים מחומת ירושלים שנבנתה בסוף המאה ה-2 לפנה"ס, בתקופת החשמונאים. הקטע, מהשלמים והארוכים ביותר שהתגלו בעיר עד היום, נחשף במגדל דוד – מוזיאון ירושלים, בתוך מתחם הקישלה.