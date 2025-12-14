אחרי שפרסם הצהרה ראשונית רשמית ולקונית, שלא התייחסה לכך שמדובר בפיגוע טרור שכוון נגד יהודים, ראש הממשלה מתייחס לירי ומודה כי מדובר בפיגוע שכוון נגד הקהילה היהודית: "הייתה להם מטרה מכוונת נגד יהודים".

"מתקפת טרור אנטישמית ומרושעת בלב האומה שלנו, זו מתקפה ממוקדת נגד יהודים אוסטרלים ביום הראשון של חנוכה. אין מקום לשנאה, אלימות וטרור במדינה שלנו. אהיה ברור – אנחנו נחסל את זה, בתוך הרגע של האלימות והשנה יצמח רגע של אחדות לאומית שבו כל האוסטרלים יקבלו אליהם את חבריהם האוסטרלים היהודים".