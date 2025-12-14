ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התייחס היום לפיגוע הירי הקשה שאירע במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' שבסידני, ומסר הצהרה רשמית על רקע האירוע שבו, על פי הדיווחים, נהרגו בני אדם ונפצעו עשרות נוספים.
עוד אמר ראש הממשלה באירוע של מסיבת העיתונאים כי "זה מעבר לכל סיוט, המשפחות נמצאות עכשיו בשעות הראשונות של היגון. יש גם רבים ששרדו וזה בזכות כוחות ההצלה, האומץ של האנשים האלה וגם של אזרחים מן השורה. ראינו איך אנשים פשוט רצים לעבר הסכנה כדי לעזור לזרים גמורים".
לאחר מכן התייחס לקהילה היהודית באוסטרליה ואמר: "כראש ממשלה אני אומר בשם כל האוסטרלים לקהילה היהודית – אנחנו עומדים לצידכם. יש לכם את כל הזכות להתפלל, ללמוד ולממש את חופש הדת שלכם".
בהצהרתו הראשונית כתב אלבניזי: "המראות בבונדי מזעזעים ומעוררי מצוקה. כוחות המשטרה והחירום נמצאים בשטח ופועלים להצלת חיים". עוד הוסיף: "מחשבותיי עם כל מי שנפגע".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ש.ס
איזה מזל שהוא אמר שיש לנו את הזכות...13:47 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר