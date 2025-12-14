ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התייחס היום לפיגוע הירי הקשה שאירע במסיבת חנוכה בבונדי ביץ' שבסידני, ומסר הצהרה רשמית על רקע האירוע שבו, על פי הדיווחים, נהרגו בני אדם ונפצעו עשרות נוספים.

אחרי שפרסם הצהרה ראשונית רשמית ולקונית, שלא התייחסה לכך שמדובר בפיגוע טרור שכוון נגד יהודים, ראש הממשלה מתייחס לירי ומודה כי מדובר בפיגוע שכוון נגד הקהילה היהודית: "הייתה להם מטרה מכוונת נגד יהודים".
"מתקפת טרור אנטישמית ומרושעת בלב האומה שלנו, זו מתקפה ממוקדת נגד יהודים אוסטרלים ביום הראשון של חנוכה. אין מקום לשנאה, אלימות וטרור במדינה שלנו. אהיה ברור – אנחנו נחסל את זה, בתוך הרגע של האלימות והשנה יצמח רגע של אחדות לאומית שבו כל האוסטרלים יקבלו אליהם את חבריהם האוסטרלים היהודים".
עוד אמר ראש הממשלה באירוע של מסיבת העיתונאים כי "זה מעבר לכל סיוט, המשפחות נמצאות עכשיו בשעות הראשונות של היגון. יש גם רבים ששרדו וזה בזכות כוחות ההצלה, האומץ של האנשים האלה וגם של אזרחים מן השורה. ראינו איך אנשים פשוט רצים לעבר הסכנה כדי לעזור לזרים גמורים".
לאחר מכן התייחס לקהילה היהודית באוסטרליה ואמר: "כראש ממשלה אני אומר בשם כל האוסטרלים לקהילה היהודית – אנחנו עומדים לצידכם. יש לכם את כל הזכות להתפלל, ללמוד ולממש את חופש הדת שלכם".

בהצהרתו הראשונית כתב אלבניזי: "המראות בבונדי מזעזעים ומעוררי מצוקה. כוחות המשטרה והחירום נמצאים בשטח ופועלים להצלת חיים". עוד הוסיף: "מחשבותיי עם כל מי שנפגע".

 