בעקבות פיגוע הירי במסיבת חנוכה בסידני, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם הודעה חריפה והצביע על עלייה חדה באירועי אנטישמיות באוסטרליה מאז 7 באוקטובר

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם היום (ראשון) הודעה בעקבות פיגוע הירי הקטלני שאירע בסידני שבאוסטרליה, במהלך התכנסות לציון הדלקת נר חנוכה. בהודעה נמסר כי המשרד מגנה את האירוע ומביע צער על מותם של נרצחים ופציעתם של נוספים.

בהודעה נטען כי ממשלת אוסטרליה נושאת באחריות למצב הביטחוני שבו נפגעו יהודים במדינה. לטענת המשרד, מאז אירועי 7 באוקטובר נרשמה באוסטרליה עלייה חדה ומשמעותית באירועי אנטישמיות, וכי מדיניות הרשויות המקומיות לא הביאה לבלימת התופעה.

עוד נמסר כי על פי דוחות ונתונים המצויים בידי המשרד, אוסטרליה הפכה לאחת המדינות המובילות בעולם המערבי בעלייה באירועי אנטישמיות בתקופה האחרונה. במשרד ציינו כי פניות ואזהרות שהועברו לרשויות במדינה לא הובילו, לטענתם, לשינוי מדיניות או להגברת ההגנה על הקהילה היהודית.

משרד התפוצות הדגיש כי ימשיך לפעול בזירה הבינלאומית נגד תופעת האנטישמיות, וכי מדינת ישראל תמשיך לסייע לקהילות יהודיות בהתמודדות עם איומים, הסתה ואלימות. בסיום ההודעה הביע המשרד השתתפות בצער משפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצועים, וכן מסר לקהילה היהודית באוסטרליה כי מדינת ישראל עומדת לצידה.