רשות הטבע והגנים מפרסמת אזהרה למטיילים לקראת מזג האוויר הסוער, ומבהירה כי התקרבות לנחלים בימים הקרובים, מהווה סכנת חיים ממשית: "חשש להתמוטטות הגדה"

לקראת מזג האוויר הסוער שצפוי לחזור מחר למשך, רשות הטבע והגנים מפרסמת אזהרה למטיילים ומבהירה כי התקרבות לנחלים בימים הקרובים, מהווה סכנת חיים ממשית.

בהודעת מטעם הרשות נכתב: "על פי התחזית של השירות המטאורולוגי, בימים שני ושלישי, 15-16.12.25, קיים חשש משטפונות בנחלי המזרח, מדבר יהודה, צפון הערבה והצפות באזורים המועדים".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יוני גריצנר – כפר הנוקדים

ברשות מבהירים כי "חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים", וכי מדובר ב"סכנת חיים". עוד צויין כי "אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה".

ברשות מציינים כי "בשאלות על מסלולים ואתרי טיול מומלץ להתעדכן טרם היציאה לטיול עם מוקד המידע של רט"ג בטלפון 3639*. בנושא מזג אוויר יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות".