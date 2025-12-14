תראו, נכון שאין על סופגניות וזה הכי טעים שיש, אבל למי יש כוח לעבוד קשה? אז מצאתי לכם את המתכון הכי קל שיש. מתכון למיני סופגניות אשל. מקסימום טעם – במינימום מאמץ.
מיני סופגניות אשל – מתכון קליל וטעים
מצרכים:
4 גביעי אשל
3.5 כפות סוכר
שקית סוכר וניל
2 כוסות קמח
ביצה אחת
שמן לטיגון
אבקת סוכר ושוקולדים מומסים לקישוט
אופן ההכנה:
- ערבבנו קודם את המצרכים היבשים (סוכר, קמח וכו') לאחר מכן הוסיפו את האשל והביצה.
- חממו שמן עמוק.
- לאחר שהכל מעורבב היטב, העבירו לשקית זילוף והשתמשו במספריים סטריליות לחיתוך הכמות הרצויה ישירות לסיר.
- הוציאו בעזרת מסננת בכדי לנער את השמן
- זלפו מעל ממרח שוקולד לבן וחום, ואבקת סוכר
- בתאבון!
