סופגניות מיני אשל זה בדיוק הפתרון למי שמעוניין בטעמן הטעים של הסופגניות העגולות – אך לא מעוניין לעבוד קשה מידי. שתפו בתגובות איך יצא לכם. בתאבון

תראו, נכון שאין על סופגניות וזה הכי טעים שיש, אבל למי יש כוח לעבוד קשה? אז מצאתי לכם את המתכון הכי קל שיש. מתכון למיני סופגניות אשל. מקסימום טעם – במינימום מאמץ. מיני סופגניות אשל – מתכון קליל וטעים מצרכים: 4 גביעי אשל 3.5 כפות סוכר שקית סוכר וניל 2 כוסות קמח ביצה אחת שמן לטיגון אבקת סוכר ושוקולדים מומסים לקישוט אופן ההכנה: ערבבנו קודם את המצרכים היבשים (סוכר, קמח וכו') לאחר מכן הוסיפו את האשל והביצה. חממו שמן עמוק. לאחר שהכל מעורבב היטב, העבירו לשקית זילוף והשתמשו במספריים סטריליות לחיתוך הכמות הרצויה ישירות לסיר. הוציאו בעזרת מסננת בכדי לנער את השמן זלפו מעל ממרח שוקולד לבן וחום, ואבקת סוכר בתאבון!

תגיות: אשל, מצרכים, סופגניות