זה לא קשה כמו שאתם חושבים: הנה מתכון קליל וטעים ביותר להכנת ספינג' מרוקאי בדיוק כמו של מלך מרוקו. זה לא דורש הרבה זמן, ומתאים גם למי שלא רגיל למטבח

החג הכי קסום של החורף תכף נכנס, ובעוד שעות ספורות נתקבץ יחד סביב החנוכייה להדלקת נר ראשון. ומה יותר מתאים מאשר להכין ספינג' טרי, אוורירי וטעים בטירוף? לכבוד החג מובא לכם כאן המתכון לספינג' של אמא שלי למאכל האהוב, הגרסה הקהל והמהירה. בלי התפחת שמרים ובלי המתנה ארוכה, פשוט וקל למתחילים ולמתקדמים. והתוצאה היא ספינג' פריך מבחוץ ורך מבפנים, בדיוק כמו שצריך להיות. מתכון לספינג' מרוקאי מהיר (30-40 יחידות) מרכיבים: 1 ק"ג קמח לבן

1.5 כפות שמרים יבשים

3 כפות סוכר

1 כף מלח

כ-3 כוסות מים חמימים (כ-700-750 מ"ל, להתחיל ב-3 כוסות ולהוסיף אם צריך)

שמן לטיגון עמוק

לציפוי: סוכר רגיל, אבקת סוכר או דבש – לפי העדפה הוראות הכנה שלב אחר שלב – מתכון לספינג': הכנת הבצק: בקערה גדולה שימו את הקמח. צרו גומה במרכז, הוסיפו את 3 כפות הסוכר ואת 1.5 כפות השמרים. שפכו פנימה כ-3 כוסות מים חמימים (לא רותחים!). ערבבו בעזרת כף או ידיים עד שמתחילים להיווצר גושים והבצק דביק מאוד, כמעט נוזלי. ברגע שיש גושים, הוסיפו את כף המלח וערבבו היטב. המשיכו ללוש בידיים (הבצק דביק – זה בסדר!). כסו את הקערה ותנו לבצק לנוח כ-10 דקות. לושו את הבצק שוב, ותנו לו לתפוח. הבצק יתחיל לתפוח מהר מאוד ויכפיל את נפחו. לושו שוב את הבצק כדי להוריד את האוויר, ואז עוד קצת עד שהוא אחיד וגמיש יותר. עכשיו הוא כבר מוכן להיכנס לשמן. טיגון: חממו שמן עמוק בסיר רחב – השמן צריך להיות חם אבל לא לוהט (לא מבעבע חזק). בדקו על ידי זריקת חתיכה קטנה של בצק פנימה – צריכות להופיע בועות עדינות סביבו. טיגון הספינג ויצירת הצורות הכינו קערית עם מים קרירים. טבלו את האצבעות במים, קחו חתיכת בצק בגודל כדור פינג-פונג, עשו חור באמצע עם האצבעות (כמו טבעת), והניחו בעדינות בשמן. טגנו משני הצדדים עד להזהבה יפה. הופכו כשהצד התחתון זהוב. הוציאו לנייר סופג לספיגת עודפי שמן. ציפוי: בעודם חמים, צפו בסוכר, אבקת סוכר או טבלו בדבש. אפשר גם להגיש ללא ציפוי מתוק ולאכול עם מאכלים מלוחים כמו טחינה, גבינה או חריף. בתיאבון וחנוכה שמח! שנזכה להוסיף הרבה אור בעם ישראל.

תגיות: חנוכה 2025, מתכון לספינג', מתכון לספינג' מרוקאי, מתכונים