חג החנוכה הזה מטגנים פחות ונהנים יותר: לביבות עדשים וירקות טעימות והכי שוות שיש. מכניסים הכל לאפייה בתנור, ובתאבון!

לקראת חג החנוכה הדיאטנית הקלינית ויועצת לחברת הרבלייף- ורוניקה מייזלר מנדבת מתכון חדש ומפתיע ללביבות עדשים וירקות, שמשלב בין חג האור למסורת בריאה ומזינה.

במקום לוותר על הטעם או להעמיס קלוריות, ורוניקה מציעה גרסה קלה, צבעונית ומלאת ערכים תזונתיים, שנותנת מקום לעדשים, ירקות טריים וטכניקת הכנה חכמה. כך נולד מתכון חגיגי שמתאים למשפחות, לילדים ולכל מי שרוצה ליהנות מלביבה שמחממת את הלב בלי רגשות אשם.

רשימת מרכיבים: (לכ־20 לביבות)

▪ 2 בצלים קצוצים

▪ 2 כוסות עדשים ירוקות/חומות לאחר השריה

▪ 1 בטטה בינונית

▪ 2–3 גזרים או 2 קישואים

▪ 3 עלי סלרי

▪ ½ צרור פטרוזיליה או כוסברה

▪ 2 ביצים

▪ ½ כוס קוואקר דק (שיבולת שועל)

▪ לשדרוג החלבון (אופציונלי אך מומלץ מאוד):

▪ 3–4 כפות קוטג' 3–5% / יוגורט יווני 5% – מעלה חלבון ומייצב

תיבול:

▪ 1 כפית מלח

▪ ½ כפית פלפל

▪ כפית כמון

▪ 1 כפית שום כתוש או ½ כפית שום גבישי

▪ תוספת מומלצת: ½ כפית כורכום + קורט פפריקה מעושנת

אופן הכנה:

1. טיגון קל: לטגן את הבצל בכף שמן זית עד השחמה עדינה.

2. בישול העדשים:

להוסיף את העדשים, למלא מים עד כיסוי ולבשל עד ריכוך וייבוש כמעט מלא של המים.

טיפ: להשאיר מעט לחות – זה משפר את המרקם.

3. טוחנים ירקות:

במעבד מזון – לטחון גס את הבטטה, הגזרים/קישואים, הסלרי והפטרוזיליה.

4. מערבבים הכול:

בקערה גדולה – לשלב ירקות, עדשים, ביצים, קמח ותבלינים.

אם מוסיפים קוטג’/יווני – להוסיף בשלב זה.

המרקם צריך להיות יציב אך רך – כמו תערובת קציצות.

5. אפייה:

o ליצור לביבות על נייר אפייה משומן.

o לרסס מעט שמן גם מעל לקבלת קריספיות.

o לאפות ב־180° כ־25–30 דקות עד הזהבה.