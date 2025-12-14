שר החוץ גדעון סער התייחס לפיגוע הקשה, שבו נרצחו כ-10 בני אדם ונפגעו עוד עשרות: "למרבה הצער, הפיגוע הרצחני הזה בסידני היה צפוי"

פיגוע רצחני אירע היום (ראשון) בסידני שבאוסטרליה, כאשר שני חמושים חדרו לאירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה של חב"ד, בקהילה היהודית.

שר החוץ גדעון סער התייחס לאירוע הקשה: "למרבה הצער, הפיגוע הרצחני הזה בסידני היה צפוי. כאשר במשך שנתיים יש הפגנות אנטישמיות ברחובות אוסטרליה וסידני בפרט, עם הקריאות ״Globalized the Intifada״, בסופו של דבר זה בדיוק מה שקרה".

סער הוסיף ואמר: "אנחנו התרענו אינספור פעמים במהלך התקופה הזאת בפני ממשלת אוסטרליה, שלצערי לא נקטה בצעדים מספיקים. ממשלת אוסטרליה חייבת להתעשת עכשיו!".