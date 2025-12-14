אחרי חמש שנים של המתנה, סדרת "תאג"ד" חוזרת לעונה שלישית ב-yes, עם עלילה שמתמקדת בחובשים במלחמת חרבות ברזל. כל הפרטים על ההפקה החדשה

חמש שנים אחרי סיום העונה השנייה, סדרת הדרמה הצבאית "תאג"ד" תחזור למסכים בעונה שלישית, כך פרסם לראשונה ערן סויסה. ההפקה של העונה ב-yes כבר בעיצומה, והפעם העלילה תתמקד באתגרים של חובשים צבאיים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" – מהלך שמעניק לסדרה קשר ישיר לאירועים האקטואליים במדינה.

הסדרה, שכבשה את לב הצופים בשתי העונות הראשונות, זכתה לפופולריות עצומה והולידה כוכבים כמו תומר קפון, דין מירושניקוב ודניאל גל. העונה הראשונה עלתה לשידור ב-2017, והשנייה הגיעה ב-2019, אך מאז לא נראו סימני חיים להמשך. כעת, בעקבות דרישה מתמשכת מצד מעריצים, yes החליטו להחיות את הפרויקט.

מה יקרה בעונה החדשה?

לפי מידע פרסומו של ערן סויסה, העבודה על העונה כוללת כבר שלבי ליהוק ראשוניים. העלילה תתמקד בפעילותם של חובשים ביחידות צה"ל בזמן מלחמה, מה שמבטיח רלוונטיות גבוהה למציאות הישראלית הנוכחית. הסדרה, שהפכה לתופעה תרבותית, תשמור על האווירה הייחודית שלה – שילוב בין דרמה, הומור והצצה לחיי צבא.

לטענת סויסה ב-yes אישרו את הפרטים ואמרו כי ההחלטה נבעה מלחץ צופים בלתי פוסק. "בשל לחץ בלתי פוסק מצד הצופים במשך 5 שנים מאז תום העונה הקודמת, תאג"ד האהובה, שהפכה לתופעה, מקבלת צו 8 ותעלה שוב על מדים", כתב.