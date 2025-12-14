חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.12.2025 / 11:59

שכונת שמואל הנביא: נעצר חשוד ששרף ספרי קודש, רדף עם סכין אחרי אדם שהתלונן עליו, השחית ישיבה וחשף את עצמו בפני תלמידי אותה ישיבה

אתמול (מוצאי שבת) נעצר חשוד ששרף ספרי קודש בשכונת שמואל הנביא בירושלים. לאחר שנשאל למעשיו, יצא והתחיל לרדוף אחרי המתלונן כשהוא חמוש בסכין. לאחר מעצרו התברר כי בעבר הזיק לישיבה סמוכה, ופגע מינית בתלמידים במקום. האירוע התחיל אתמול כששוטרי תחנת לב הבירה הוקפצו לאזור רחוב שמואל הנביא במרכז העיר ירושלים, ועצרו את החשוד. בחקירה התברר כי החשוד שרף ספרי קודש במרפסת ביתו. כנשאל למעשיו בידי אדם שראה אותו וחשש שהשריפה תתפשט, יצא החשוד מהמרפסת ורדף אחרי החשוד כשהוא חמוש בסכין ומאיים עליו. בחקירה התברר כי יום לפני כן הגיע החשוד לישיבה קרובה והשחית את המקום. בנוסף התברר כי החשוד גם פגע מינית. באותו יום חשף החשוד את איברו בפני צעירים תלמידי הישיבה. בסיום חקירתו החשוד נכלא והבוקר, הובא בפני בימ"ש שנעתר חלקית לבקשת נציג המשטרה בדיון, והורה על הארכת מעצרו ביממה אחת, עד לתאריך 15.12, לטובת המשך מיצוי פעולות החקירה ובדיקתו הרפואית.

תגיות: וונדליזם, מעצר, פגיעה מינית, שמואל הנביא