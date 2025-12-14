אישה ישראלית תושבת אשדוד ושני ילדיה הקטנים חולצו מאירוע אלימות שאירע בכפר הערבי עזריה שבאזור מעלה אדומים. האירוע נודע לאחר שהתקבל דיווח לגורמי הביטחון, ובעקבותיו הגיעו כוחות למקום ואיתרו את האישה ואת ילדיה.
על פי המידע הראשוני, האישה אותרה במצב נפשי קשה, כשהיא נסערת ומבוהלת, ועל פניה סימני חבלה. לאחר החילוץ הועברו היא וילדיה לגורמי מחוז ש"י לצורך המשך טיפול והגנה, ובחינת הצעדים הנדרשים בעניינם.
החשוד במעורבות באירוע לא אותר בזירה ונמלט מהמקום. נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה, ובמקביל נמשכים המאמצים לאיתור החשוד ולמעצרו.
