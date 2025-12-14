הפיגוע הרצחני במסיבת החנוכה בסידני מהדהד כמובן גם בישראל. מיקי זוהר: ההכרה של אוסטרליה במדינה פלסטינית הייתה אישור רשמי למחבלים הארורים"

הפיגוע הרצחני במסיבת החנוכה בסידני מהדהד כמובן גם בישראל. במערכת הפוליטית הגיבו גם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "ההכרה של אוסטרליה במדינה פלסטינית הייתה אישור רשמי למחבלים הארורים לפגע ביהודים".

דבריו המלאים: " כמו כל יהודי בעולם – מזועזע מהפיגוע הרצחני נגד אחינו ואחיותינו בסידני שבאוסטרליה ויחד עם כל אזרחי ישראל שולח חיבוק מכל הלב לקהילה היהודית בעיר. צריך לומר את האמת מבלי לייפות את הדברים: ההכרה של אוסטרליה במדינה פלסטינית הייתה אישור רשמי למחבלים הארורים לפגע ביהודים. דם אחינו ואחיותינו עליכם".

עוד באותו נושא תיעודים קשים מהפיגוע בסידני: מספר הנרצחים עלה לעשרה 11:05 | חדשות סרוגים 2 1 😢

השר עמיחי שיקלי אמר: "בשעה האחרונה קיימתי רצף שיחות עם ראשי הקהילה היהודית באוסטרליה, בעקבות פיגוע הטרור הקשה והחמור ביותר שאירע אי פעם נגד הקהילה היהודית במדינה. עשרות רבות של נפגעים ובתוכם הרוגים ופצועים. אני שולח תנחומים בשם מדינת ישראל למשפחות הנרצחים, ואיחולי החלמה מהירה ושלמה לפצועים הרבים".

בנט: "ממשלת אוסטרליה נושאת באחריות לטבח הנורא"

"כאשר אנטישמיות מנורמלת, וכאשר מתקפות חוזרות ונשנות נגד הקהילה היהודית מתקבלות בשתיקה או בהכלה, מתקפת טרור כזו, למרבה הצער, אינה הפתעה. ממשלה שנרמלה חרמות על יהודים רק משום היותם יהודים, שנרמלה צעדות שבהן הונפו דגלי אל קאעידה, אש״ף וחמאס, ושבמשך שנתיים לא נקפה אצבע מול תקריות אנטישמיות חמורות, נושאת באחריות מלאה למראות המחרידים שאליהם נחשפנו היום. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ערוך ומוכן, והציע את מלוא הסיוע והתמיכה לקהילה היהודית באוסטרליה בשעות קשות אלה".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "ממשלת אוסטרליה נושאת באחריות לטבח הנורא בחוף בונדי. הכתובת הייתה על הקיר. לפני זמן קצר דיברתי עם שלושה ממנהיגי הקהילה היהודית, הם זועמים ומפחדים. הדלקת נרות חנוכה הפכה לזירת טרור. במשך חודשים יהודי אוסטרליה הזהירו מפני עלייה באנטישמיות".

"הכתובת הייתה על הקיר והיא זכתה להעלמת עין רשלנית מהממשלה. אני דורש מממשלת אוסטרליה לפעול מיידית כדי להגן על הקהילות היהודיות ולהתמודד עם האנטישמיות במלוא החומרה. יהודים לא צריכים לחשוש לחייהם בשום מקום, כולל באוסטרליה. שולח את תנחומיי למשפחות ההורגים ומתפלל לשלום הפצועים. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו".

שר התקשורת שלמה קרעי הצטרף: "לבנו עם אחינו היהודים באוסטרליה שהותקפו הבוקר על ידי טרוריסטים נתעבים, ערב חג החנוכה.

ההשתוללות האנטישמית באוסטרליה ובמקומות אחרים בעולם, לצד שתיקה רועמת ומחדל מתמשך של הממשלות שלהם, הובילו לרצח הנפשע של 10 יהודים באוסטרליה. על הממשלות שם להתעורר בהקדם, לפעול בנחישות ולהגן על היהודים!".