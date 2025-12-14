אזרח אוסטרלי התחבא מאחורי מכונית, ובידיים חשופות התנפל על אחד המחבלים בפיגוע הירי בחוף בסידני. בפיגוע נרצחו לפחות 10 בני אדם בהם שליח חב"ד

תיעוד מטורף מאוסטרליה. אזרח מנטרל את אחד המחבלים החמושים בפיגוע בחוף בסידני.

בתיעוד נראה אחד המחבלים יורה מהגשר לעבר קבוצת היהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה שארגן בית חב"ד. אזרח גיבור, מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.