תיעוד מטורף מאוסטרליה. אזרח מנטרל את אחד המחבלים החמושים בפיגוע בחוף בסידני.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בתיעוד נראה אחד המחבלים יורה מהגשר לעבר קבוצת היהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה שארגן בית חב"ד. אזרח גיבור, מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
כ
רק חבל שהוא שיחרר אותו לחיים ללא מעצר כי מכאן הדרך לפיגוע הבא שלו קצרה...11:35 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כ
רק חבל שהוא שיחרר אותו לחיים ללא מעצר כי מכאן הדרך לפיגוע הבא שלו קצרה...11:35 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר