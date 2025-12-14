הזמר היוצר הסרוג נתנאל נגר מוציא אלבום חדש לכבוד חנוכה, "שמונה ימים", שהופק תוך שמונה ימים בלבד בעזרת AI – פרויקט ראשון מסוגו בארץ. האלבום משלב שיר מקורי עם עיבודים עדכניים לקלאסיקות החג, ומגיע חודש וחצי בלבד לאחר לידת בתו הבכורה

רגע לפני חנוכה, הזמר והיוצר נתנאל נגר משיק אלבום מיוחד בשם "שמונה ימים". האלבום כולל שיר מקורי באותו שם, לצד שבעה עיבודים חדשים לשירי חנוכה קלאסיים, ביניהם גרסת Soul ל"מעוז צור" ועיבודים נוספים בגישה מוזיקלית עדכנית.

הפרויקט יצא לאור בשמונה ימים בלבד – שעות ספורות לפני החג – וכולל יצירה אנושית, הפקה מוזיקלית בעזרת בינה מלאכותית, הקלטות שירה, צילום ועריכה. זהו פרויקט ראשון מסוגו בישראל, כחודש וחצי לאחר לידת בתו הבכורה של נגר.

האזינו לאלבום החג של נתנאל נגר – "שמונה ימים":

שילוב חדשני של טכנולוגיה ויצירה

השימוש בבינה מלאכותית בהפקה המוזיקלית מעורר עניין רב, במיוחד בעולם המוזיקה המתפתח. נגר כותב: "העולם המתקדם מביא איתו המון דברים טובים לכל יוצר ולכולנו, אבל גם הרבה בלבול והסחות דעת".

השיר המרכזי, "שמונה ימים", עוסק במתח בין הקידמה לעבודה הפנימית וההתכנסות המשפחתית: "איך זוג עיניים רואות אלף עולמות בשתי דקות… שני אנשים על ספסל, מאתיים פרצופים בכף היד, זה לא נהיה יותר קל, אם לא שמונה ימים האם בכלל תבוא הרוח וננוח ונירגע עכשיו אני בטוח שהלב הזה יאהב".

נגר מוסיף: "אני מאמין שחנוכה הוא חג שמזמין אותנו להתכנס, להביט בנרות עם היקרים לנו בלי הֶסְפֵּק או הישג לצלם לרשתות, או לסמן עליו וי, אני מאמין שהוא יכול לתת מרפא בלבבות שלנו שצמאים למנוחה".

מאחורי הקלעים: אבהות טרייה ופרויקט מפתיע

נגר מספר: "נולדה לנו בת מתוקה לפני חודש וחצי, אלבום לא היה בתכנון. הרעיון לפרויקט הזה עלה לי לפני כשבועיים, ותוך שמונה ימים הפקנו הכל. לראשונה בישראל, אשכרה הפקתי לעצמי אלבום בAI. היצירה והשירה – מקורית ואנושית מהלב והגרון החמודים שלי, וההפקה של כלי הנגינה – היא מבינה מלאכותית".

הוא משתף בתחושותיו: "כל הדרך עד היציאה של האלבום הזה – זה היה לי כל כך מוזר… אם מישהו היה אומר לי שאני אוציא אלבום – חודש וחצי אחרי שנולדה לי בת, ושהוא יצא ב-AI, אני- שבדר”כ נשאר עם הפסנתר, הגרון העט והדף… לא הייתי מאמין".

נגר מדגיש את החיפוש אחר איזון: "אני כל הזמן בעבודה על איך להיות בעשייה, השפעה, מימוש, שאיפות, חלומות, ועם זאת- למצוא את המקום שלי, השוהה, (אפילו המשתעמם, פעם הייתה מילה כזאת…) היוצר, הנוכח, שמסתכל על הבת שלו בעיניים בלי שהפלאפון שוכב לצידה, שהולך לישון בלי 'נשיקת לילה טוב' מהמסך".

הוא רואה בחנוכה הזמנה להתבוננות פשוטה: "אני ממש מרגיש שחנוכה הוא כזה, מזמין אותנו להביט בנרות בלי לרוץ להשתמש בהם לאיזשהו צורך תועלתי, “אלא לראותם בלבד”, מנקה לנו את העיניים מעשרות אלפי המסרים שהן רואות ביום. שיהיה חג שמח ומלא במוזיקה טובה".

נגר מבהיר: "אגב, את היצירה והכתיבה אני לא נותן לאף AI לא משנה כמה מתוחכם הוא יהיה… ובמקביל, אני כרגע עובד על אלבום מקורי חדש עם מפיק בשר ודם בעל בינה אנושית 😉 אז יש למה לחכות, בעזרת ה’".