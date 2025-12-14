שר התקשורת שלמה קרעי מגיב לפסיקת בג״ץ שפסלה את פיטורי היועמ"שית: "הממשלה צריכה לחסום את כניסת בהרב-מיארה למשרדי הממשלה ולמנות לה ממלא מקום"
השר יריב לוין הצטרף וקרא: "אם יש מי שחשב שבבית המשפט העליון יש שופטים שמרנים, מגיע פסק הדין הבוקר ומוכיח שוב שבבית המשפט ישנם אקטיביסטים ואקטיביסטים קיצוניים. אין אף בית משפט בעולם שהיה כופה על ממשלה יועץ משפטי שאין לה אמון בו, ושהודח פה אחד על ידי כלל חברי הממשלה.
"מתן פסק הדין בעיתוי הזה, כאשר עננה כבדה מרחפת מעל ראשה של היועצת המודחת, הוא עוד חוליה במאמץ העליון של שופטי העליון לחבל בחקירה ולחלץ את עו״ד בהרב מיארה. הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה, ולעמוד על זכותה לעבוד עם יועץ משפטי שיש לה אמון בו ושיסייע לה להגשים את מדיניותה".
בג"ץ קבע: "פיטורי היועמ"שית מבוטלים"
כזכור בית המשפט העליון קבע היום פה אחד ובהרכב מורחב של שבעה שופטים, כי יש לבטל שתי החלטות ממשלה שעסקו בשינוי מנגנון הפסקת כהונת היועץ המשפטי לממשלה ובפיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, עו״ד גלי בהרב־מיארה.
בפסק הדין נקבע כי בהחלטה לשנות את מנגנון הפסקת הכהונה נפלו פגמים הליכיים חמורים, ובהם קידום ההחלטה בהליך מזורז, ללא עבודת מטה מסודרת, ללא תשתית עובדתית או משפטית הולמת, וללא היוועצות עם גורמי מקצוע. בית המשפט הדגיש כי השינוי נעשה תוך סטייה חדה מההסדר שנקבע בעבר, בעקבות המלצות ועדת שמגר.
טועה ח"F קרעי, לא צריך רק לאסור עליה כניסה למשרדיה , אלא יש להכניס אותה למעצר בית או להסגר , כשי שהיא לא תוכל להיות מעורבת בחיים בכלל, וכך ייעשה...
טועה ח"F קרעי, לא צריך רק לאסור עליה כניסה למשרדיה , אלא יש להכניס אותה למעצר בית או להסגר , כשי שהיא לא תוכל להיות מעורבת בחיים בכלל, וכך ייעשה לכל מי שמתנגד לדעתו של השר או רוה"מץץץץהמשך 11:02 14.12.2025
צריך להעמיד את קרעי לדין על הסתה. בושה ששר בממשלה רוצה לפעול באלימות נגד החלטת בג"ץ, צריך לקרוא לו לחקירה ולהעמיד אותו לדין. ועוד יותר בושה שראש הממשלה ממלא...
צריך להעמיד את קרעי לדין על הסתה. בושה ששר בממשלה רוצה לפעול באלימות נגד החלטת בג"ץ, צריך לקרוא לו לחקירה ולהעמיד אותו לדין. ועוד יותר בושה שראש הממשלה ממלא את פיו מים, ביבי, הייתה צריך מיד להוציא תגובה ולקרוא לרעיון לסדר. היה לך נח שבגץ אישר לך להתמודד , אבל עכשיו בג"ץ לא בסדר. ממשלה הזויה ועבריינית , לכם יותר לא נצביעהמשך 11:13 14.12.2025
