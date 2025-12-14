בית המשפט העליון דן בשש עתירות נגד החלטות הממשלה לסיים את כהונת היועצת המשפטית המכהנת, וקבע כי ההליך שבו התקבלו ההחלטות היה פגום, ולכן הן בטלות

בית המשפט העליון קבע היום (ראשון), פה אחד ובהרכב מורחב של שבעה שופטים, כי יש לבטל שתי החלטות ממשלה שעסקו בשינוי מנגנון הפסקת כהונת היועץ המשפטי לממשלה ובפיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, עו״ד גלי בהרב־מיארה.

בפסק הדין נקבע כי בהחלטה לשנות את מנגנון הפסקת הכהונה נפלו פגמים הליכיים חמורים, ובהם קידום ההחלטה בהליך מזורז, ללא עבודת מטה מסודרת, ללא תשתית עובדתית או משפטית הולמת, וללא היוועצות עם גורמי מקצוע. בית המשפט הדגיש כי השינוי נעשה תוך סטייה חדה מההסדר שנקבע בעבר, בעקבות המלצות ועדת שמגר.

עוד נקבע כי מאחר שהחלטת שינוי המנגנון בטלה, הממשלה לא הייתה רשאית להחליט על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה מכוחה. בהתאם לכך הבהיר בית המשפט כי עו״ד בהרב־מיארה מוסיפה לכהן בתפקידה כדין, על כל המשתמע מכך.

פסק הדין עמד גם על התנהלות הממשלה בהליך המשפטי. צוין כי הממשלה לא הגישה תגובה מקדמית לעתירות, תצהיר התשובה שהוגש היה קצר ולקוני, ואף נציג מטעמה לא התייצב לדיון שנקבע, ולכן ההכרעה ניתנה על יסוד החומר הכתוב בלבד.

לצד זאת התייחס בית המשפט לבקשות שהוגשו בטענה להפרת צו הביניים, וציין כי הדברים מעוררים אי נחת, תוך הדגשה כי שלטון החוק חל על כל אדם, לרבות רשויות המדינה.

בסיכום קבע בית המשפט כי החלטת הפיטורים בטלה, וכי כל פעולה חד צדדית שיש בה כדי לשנות ממעמדה, מסמכויותיה או מדרכי עבודתה של היועצת המשפטית לממשלה, אינה עולה בקנה אחד עם פסק הדין.

כזכור, לוין ושיקלי הגישו בשם הממשלה את תצהיר לבית המשפט העליון בו דורשים השרים, המייצגים את הממשלה, כי בית המשפט יסיר את ידיו מהמקרה, ויאפשר את פיטורי היועמ"שית תחת סמכות הממשלה.