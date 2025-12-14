בית המשפט העליון קבע היום (ראשון), פה אחד ובהרכב מורחב של שבעה שופטים, כי יש לבטל שתי החלטות ממשלה שעסקו בשינוי מנגנון הפסקת כהונת היועץ המשפטי לממשלה ובפיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, עו״ד גלי בהרב־מיארה.
בפסק הדין נקבע כי בהחלטה לשנות את מנגנון הפסקת הכהונה נפלו פגמים הליכיים חמורים, ובהם קידום ההחלטה בהליך מזורז, ללא עבודת מטה מסודרת, ללא תשתית עובדתית או משפטית הולמת, וללא היוועצות עם גורמי מקצוע. בית המשפט הדגיש כי השינוי נעשה תוך סטייה חדה מההסדר שנקבע בעבר, בעקבות המלצות ועדת שמגר.
עוד נקבע כי מאחר שהחלטת שינוי המנגנון בטלה, הממשלה לא הייתה רשאית להחליט על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה מכוחה. בהתאם לכך הבהיר בית המשפט כי עו״ד בהרב־מיארה מוסיפה לכהן בתפקידה כדין, על כל המשתמע מכך.
פסק הדין עמד גם על התנהלות הממשלה בהליך המשפטי. צוין כי הממשלה לא הגישה תגובה מקדמית לעתירות, תצהיר התשובה שהוגש היה קצר ולקוני, ואף נציג מטעמה לא התייצב לדיון שנקבע, ולכן ההכרעה ניתנה על יסוד החומר הכתוב בלבד.
לצד זאת התייחס בית המשפט לבקשות שהוגשו בטענה להפרת צו הביניים, וציין כי הדברים מעוררים אי נחת, תוך הדגשה כי שלטון החוק חל על כל אדם, לרבות רשויות המדינה.
בסיכום קבע בית המשפט כי החלטת הפיטורים בטלה, וכי כל פעולה חד צדדית שיש בה כדי לשנות ממעמדה, מסמכויותיה או מדרכי עבודתה של היועצת המשפטית לממשלה, אינה עולה בקנה אחד עם פסק הדין.
כזכור, לוין ושיקלי הגישו בשם הממשלה את תצהיר לבית המשפט העליון בו דורשים השרים, המייצגים את הממשלה, כי בית המשפט יסיר את ידיו מהמקרה, ויאפשר את פיטורי היועמ"שית תחת סמכות הממשלה.
מוטי הקרייתי
הליך בחירת נשיא לעליון היה גם פגום על כן צריך לבטלו.10:52 14.12.2025
טוני
השורה התחתונה היא שגם אם הממשלה רוצה וזכאית לקבל החלטות, הן חייבות לעמוד באמת מידה של צדק. הממשלה רשאית היתה לפטר את היועהמש"ית אבל זה היה חייב להיות בתהליך שקוף...
השורה התחתונה היא שגם אם הממשלה רוצה וזכאית לקבל החלטות, הן חייבות לעמוד באמת מידה של צדק. הממשלה רשאית היתה לפטר את היועהמש"ית אבל זה היה חייב להיות בתהליך שקוף ומסודר. לעומת זאת, ממשלת נתניהו המציאה תהליך מעוות (בכוונת מכוון) שעיקרו חוסר שקיפות ומניעת ביקורת של הועדה למינוי בכירים.המשך 10:45 14.12.2025
השורה התחתונה היא שגם אם הממשלה רוצה וזכאית לקבל החלטות, הן חייבות לעמוד באמת מידה של צדק. הממשלה רשאית היתה לפטר את היועהמש"ית אבל זה היה חייב להיות בתהליך שקוף ומסודר. לעומת זאת, ממשלת נתניהו המציאה תהליך מעוות (בכוונת מכוון) שעיקרו חוסר שקיפות ומניעת ביקורת של הועדה למינוי בכירים.המשך 10:45 14.12.2025
