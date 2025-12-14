חברת יאנגו פנתה לרשות התחרות בדרישה להכריז על גט כמונופול בשוק המוניות הדיגיטליות, בטענה לנתח שוק של כ־70% בנסיעות המוזמנות באפליקציות ולכוח שוק הפוגע בתחרות, בנהגים ובציבור הנוסעים

חברת יאנגו, המפעילה יישומון להזמנת מוניות בישראל, פנתה היום (ראשון) לרשות התחרות בדרישה להכריז על מתחרתה המרכזית גט כמונופול. לטענת יאנגו, גט מחזיקה בנתח שוק של כ־70% מהנסיעות המוזמנות באמצעות אפליקציות, שיעור העולה משמעותית על הרף הקבוע בחוק, ומפעילה כוח שוק הפוגע בתחרות, בנהגים ובצרכנים.

הפנייה הוגשה על ידי חברת אפלי טקסי עוז, המפעילה את יאנגו, לממונה על רשות התחרות מיכל כהן, באמצעות עורכי הדין ישראל שלו וטל טיטמן. במכתב נטען כי נתח השוק של גט מבוסס בין היתר על ממצאי רשות התחרות עצמה במסגרת בחינת מיזוג שביקשו בעבר גט ופנגו לקדם, וכן על נתונים שפורסמו בדוחות משקיעים.

לפי הנתונים שהוצגו, בישראל מתבצעות מדי שנה עשרות מיליוני נסיעות מוניות, כאשר למעלה ממחציתן מוזמנות מראש ולא נאספות מהרחוב. יאנגו טוענת כי חלקה של גט בנסיעות המוזמנות חורג בהרבה ממחצית השוק, באופן המאפשר לה להשפיע בפועל על כללי הפעילות בענף.

עיקר הפגיעה בתחרות, לטענת יאנגו, מתבטאת בצד הנהגים. בפנייה נטען כי התפתחה בקרב נהגי מוניות תלות משמעותית בפלטפורמה של גט כמקור הכנסה עיקרי ולעיתים אף בלעדי. אף שנהגים רשאים לכאורה לעבוד עם כמה אפליקציות במקביל, אופן התמחור של גט ומבנה מסלולי המנוי מובילים בפועל לריכוז הפעילות אצלה.

על פי הפנייה, המסלול המרכזי שמציעה גט מבוסס על תשלום חודשי קבוע, בהיקף של אלפי שקלים, ההופך לכלכלי רק כאשר מרבית הנסיעות מבוצעות דרך הפלטפורמה שלה. מצב זה, לטענת יאנגו, יוצר תמריץ שלילי לעבוד עם מתחרים ומקשה על אפליקציות אחרות לגייס נהגים בהיקף מספק.

עוד נטען כי ריכוז הנהגים בפלטפורמה אחת מאריך את זמני ההמתנה באפליקציות מתחרות, גורם לצרכנים לחזור לגט ומחזק את מעמדה הדומיננטי. כך, לפי הטענה, נוצר מעגל שבו נהגים חוששים לעזוב את הפלטפורמה המובילה והנוסעים כמעט ואינם נחשפים לחלופות.

יאנגו מתייחסת גם לזכייתה של גט במכרז להפעלת מערך המוניות בנמל התעופה בן גוריון. לטענתה, שליטה זו מחזקת את כוחה של גט, שכן נהגים המבקשים לאסוף נוסעים מהשדה נדרשים להצטרף לפלטפורמה שלה ולעיתים גם למסלולי תשלום יקרים יותר לשם קבלת קדימות. בפנייה נטען כי מאפיינים אלה מקרבים את גט למעמד של מעסיק בפועל, מבלי לשאת בחובות הנובעות מיחסי עבודה מוסדרים.

בנוסף צוין כי גט חתמה לאורך השנים על הסכמים בלעדיים עם גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות וארגונים עסקיים גדולים, ובהם בנקים וחברות ביטוח. לפי הטענה, הסכמים אלה מחייבים עובדים להזמין נסיעות אך ורק באמצעות גט, ובכך חוסמים בפני מתחרים נתח פעילות משמעותי בשוק המוסדי.

לפנייה צורפו תצהירים של נהגי מוניות, המתארים מנגנוני תמרוץ וסנקציות המעודדים, לדבריהם, עבודה כמעט בלעדית עם גט. אחד הנהגים טען כי לאחר שצמצם פעילות במסלול הנסיעות העסקיות נפגעה קדימותו לקבלת נסיעות אחרות ובהמשך נחסם מהמערכת. נהג אחר העיד כי נמסר לו שככל שיבצע יותר נסיעות דרך גט, כך תינתן לו עדיפות בנסיעות עתידיות.

מעבר לדרישה להכריז על גט כמונופול, יאנגו מבקשת לבחון את שוק המוניות הדיגיטליות כתשתית חיונית. בהתאם לכך, היא קוראת לשקול הטלת מגבלות על חוזי בלעדיות, קביעת חובת תנאי התקשרות שוויוניים ואף בחינת הפרדה מבנית בין פעילות גט במגזר העסקי והמוסדי לבין פעילותה מול לקוחות פרטיים.

ברשות התחרות צפוי הליך ממושך, הכולל בחינה כלכלית ומשפטית, שימועים וייתכן גם מאבק משפטי. אם תתקבל החלטה להכריז על גט כמונופול, ייתכן שהרשות תשקול צעדים נוספים, ובהם פיקוח על תעריפים ותנאי התקשרות עם נהגים, בכפוף להוכחת ניצול לרעה של כוח שוק.