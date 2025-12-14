על פי דיווחים באתרי התקשורת הערבים. ישראל חיסלה את המחבל אחמד זמזם אחראי ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז

על פי דיווחים באתרי התקשורת הערבים. כיוח מיוחד של ישראל חיסל הבוקר בכיר חמאס נוסף. את המחבל אחמד זמזם אחראי ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז.

משרד הפנים והביטחון הלאומי של ארגון הטרור הצהיר כי "הקצין בשירות הביטחון הפנימי (סגן אלוף/אחמד זמזאם) נהרג מירי של חמושים במחנה מע'אזי במחוז המרכז הבוקר", וציין כי שירותי הביטחון עצרו את אחד החשודים וחוקרים את האירוע.

אמש צה"ל חיסל את ראא'ד סעד, מספר 2 בזרוע הצבאית של חמאס. ראאד סעד שימש מפקד המבצעים והייצור בזרוע הצבאית של חמאס ומספר 2 אחרי עז א-דין אל-חדאד והיה אחראי לתכנון טבח השבעה באוקטובר ובהמשך לכל ההפרות של הפסקת האש. סעד שרד בעבר שני נסיונות חיסול. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את רכבו באמצעות 3 טילים שנורו בזה אחר זה. המבצע נקרא "סעודה מהירה".