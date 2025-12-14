המשטרה עצרה תושב יפו- איש דת, בשנות 30, לאחר שהסית נגד יהודים. ההסתה התרחשה בתהלוכה ביפו שהוביל החשוד, ולאחר מכן ברשתות

המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) אימאם תושב יפו, בשנות ה-30 לחייו, לאחר שהסית נגד יהודים. ההסתה התרחשה אתמול, בערב, בתהלוכה ביפו שהוביל החשוד.

במהלך התהלוכה נשמעו קריאות גזעניות שלטענת המשטרה עלולות לגרום להפרת הסדר ולפגיעה בשלום הציבור . בנוסף, בהמשך הלילה החשוד קרא ברשתות קורא להפרת הסדר, תוך קריאות גזעניות נגד יהודים. הבוקר הוא נעצר והועבר לחקירה במשטרת יפו.

עוד באותו נושא "גסיסת הכפירה החילונית": בניין ערוץ 13 רוסס שוב בגרפיטי מסית 09:28 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

בן גביר בירך: "אני מברך את משטרת ישראל על מעצר מהיר, מקצועי ונחוש של האימאם שקרא אמש ״בדם ואש נפדה את יפו״. משטרת ישראל, בהתאם למדיניות שאני מוביל, תפעל ביד קשה וללא פשרות מול כל מסית, מכל מקום ובכל זהות".

"מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, צוות המאבק בהסתה שהקמתי יחד עם המפכ״ל הביא למעצרם של מאות מסיתים, בהם אימאמים, שחקנים ומובילי דעת קהל. אמשיך להיאבק ולהוביל מדיניות ברורה וחד משמעית נגד הסתה לטרור ולאלימות – מתוך ציפייה שהפרקליטות יגבו את המאבק ולא יאפשרו שחרורם של מסיתים ותומכי טרור המסכנים חיי אדם".