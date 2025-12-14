המשטרה חושדת כי סגן הפצ"רית גל עשהאל שחקר את ההדלפה ידע כי היא הדליפה את הסרטון של שדה תימן אך טייח את החקירה בכל זאת. כך על פי הדיווח הבוקר (חמישי) של עמית סגל.

על פי הדייוח עשהאל טען בחקירתו שכל פעולותיו אושרו על ידי עוזרה של היועמ״שית, חגי הרוש. בשבוע שעבר עשהאל נחקר במשטרה בחשד לכך שהוא לא בדק כמו שצריך את ההדלפה של הסרטון משדה תימן, אך כעת על פי הדיווח הוא ידע על כך. על פי הדיווח  בשבוע שעבר של אבישי גרינצייג, החוקר הטיח בו: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים".

עשהאל משיב לו: "מה?! איזה ניגוד עניינים? המינוי שלי לבדוק את ההדלפה, היה על דעת לשכת היועמ"שית. הם החליטו שאני לא בניגוד עניינים. יותר מזה, זה הוצג ואושר בבג"ץ, איך אני אשם בזה?" נזכיר כי מוקדם, הוא דיווח שלמרות ההמלצה לחדול מעיסוק בפרשת הפצ"רית – היועמ"שית בהרב מיארה סרבה והמשיכה להתעסק בכך.

עוד דווח כי עוזרה הבכיר של היועמ״שית, עו״ד חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ״רית, זאת בגלל הקשר של לשכת היועמ״שית עם סגן הפצ״רית גל עשהאל על בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, ועל התגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית בנושא זה.