המשטרה חושדת כי סגן הפצ"רית גל עשהאל שחקר את ההדלפה ידע כי היא הדליפה את הסרטון של שדה תימן אך טייח את החקירה בכל זאת. כך על פי הדיווח הבוקר (חמישי) של עמית סגל.

על פי הדייוח עשהאל טען בחקירתו שכל פעולותיו אושרו על ידי עוזרה של היועמ״שית, חגי הרוש. בשבוע שעבר עשהאל נחקר במשטרה בחשד לכך שהוא לא בדק כמו שצריך את ההדלפה של הסרטון משדה תימן, אך כעת על פי הדיווח הוא ידע על כך. על פי הדיווח בשבוע שעבר של אבישי גרינצייג, החוקר הטיח בו: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים".

