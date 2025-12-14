הילדה שנפגעה בתאונה הובאה לחבירה עם צוותי ההצלה והרפואה בכביש 25 סמוך לצומת ערערה בנגב. לאחר פעולות החייאה חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה, אחרי שסבלה מחבלה רב מערכתית

תאונת דרכים קטלנית בנגב: רכב דרס הבוקר (ראשון) ילדה בת 3, והיא נפגעה ומתה מפצעיה במקום התאונה.

במד"א מדווחים כי היא הובאה לחבירה עם צוותי ההצלה והרפואה בכביש 25 סמוך לצומת ערערה בנגב. לאחר פעולות החייאה חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה, אחרי שסבלה מחבלה רב מערכתית.

חובש רפואת חירום אחמד אבו צעלוק, סיפר: "הביאו אלינו את הילדה לחבירה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. הם סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב בערערה בנגב. ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".