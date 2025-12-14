יוסי דגן נפגש עם הסנאטור ג׳ון בוזמן, יו״ר ועדת החקלאות ואחד האנשים החזקים בקפיטול שהביע תמיכה ביו"ש. דגן: "הביחד שלנו מחזק את ישראל וארה״ב"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן מקיים מרתון פגישות מדיני בוושינגטון לגיוס תמיכה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון. במסגרת הביקור קיים דגן פגישה עם הסנטור ג׳ון בוזמן, יו״ר ועדת החקלאות של הסנאט ואחד האנשים החזקים בקפיטול, אשר הביע תמיכה רשמית בשומרון והצהיר על מחויבותו לעמוד לצד ישראל.

לאחר המפגש אמר הסנאטור ג'ון בוזמן לדגן: "היה נהדר להיות איתך ועם הצוות שלך היום וללמוד עוד על המצב שבו אנו עוסקים. ואנחנו, ואני חושב שרוב חברי הקונגרס, מחויבים לעזור לכם בכל דרך שנוכל. ביצועי העבר מעידים על העתיד, וארצות הברית עומדת לצדכם ותמשיך לעמוד לצדכם. ואני מקווה מאוד, בעתיד הלא רחוק, לבוא לבקר ולראות את הדברים במו עיניי".

דגן השיב לסנאטור: "אני מקווה לארח אותך". חבר הקונגרס הוסיף: "אני יודע שתהיה מארח נהדר, ואנו מצפים לכך" יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר ליו"ר ועדת החקלאות בסנאט: "אני מעריך מאוד את מה שאתה עושה למען מדינת ישראל, למען ערכי הצדק, ארצות הברית של אמריקה וישראל, ובמיוחד בזמן מלחמה זה, אנחנו חזקים יותר בזכותך. הביחד שלנו מחזק את ישראל – ואת ארה"ב" תודה רבה. ובגלל שאתה מברך את ישראל, כפי שאמר ה׳ לאברהם בשומרון, בשכם. שאלוהים יברך אותך".

במסגרת מרתון הפגישות בוושינגטון קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן בתחילת השבוע מפגש עם יו״ר בית הנבחרים מייק ג׳ונסון, עמו הוא נמצא בקשר ארוך שנים מאז 2019, אז אירח דגן את ג׳ונסון ורעייתו בשומרון. במהלך השנים נפגשו השניים גם בוושינגטון ובביקורו האחרון של ג׳ונסון בישראל ובשומרון. בסיום המפגש העניק דגן לג׳ונסון תחריט נחושת של אתרי התנ״ך בשומרון. ג׳ונסון כינה את דגן "אחי" והצהיר: "התנ״ך ברור: יהודה ושומרון היא ארץ ישראל", והוסיף כי עם ישראל יודע מי עומד לצדו בעת הזו ומעריך זאת.

מאוחר יותר השבוע נפגש ראש מועצת שומרון עם מנהיג הרוב בקונגרס, סטיב סקאליס, שאמר לדגן לאחר פגישה ביניהם בנושא הריבונות: "אתה תמיד יכול לסמוך עלינו" והוסיף: "מברך את ידידינו בשומרון, אוהבים אתכם". דגן אמר לו: "הריבונות היא הצדק והביטחון – גם לארה״ב".