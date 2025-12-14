לראשונה מאז ההתנתקות תתקיים בחג החנוכה הקרוב הדלקת נרות רשמית ביישובים גנים וכדים שבצפון השומרון. לאחר שצה"ל אישאת הכניסה ליישובים

לראשונה מאז ההתנתקות תתקיים בחג החנוכה הקרוב הדלקת נרות רשמית ביישובים גנים וכדים שבצפון השומרון. צה"ל אישר היום (ראשון) את הכניסה ליישובים שפונו לפני 20 שנה אחרי פניית חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

היום התקבל האישור הסופי מגורמי הביטחון ומפיקוד המרכז לקיום האירוע. האירוע יתקיים בשותפות עם גרעין גנים וכדים,. על פי המתווה שאושר, ביום חמישי הקרוב (18.12), נר ראשון של חנוכה, תוביל ח"כ סון הר מלך שיירה שתכלול שני אוטובוסים ממוגני ירי דרך מעבר ג'למה. המשתתפים יכנסו לסיור ולהדלקת נרות ביישוב גנים למשך כשעה, ולאחר מכן ימשיכו לשהות של שעה נוספת ביישוב כדים.

עוד באותו נושא הושלם המבצע בצפון השומרון: 6 מחבלים חוסלו ועשרות נעצרו 14:28 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במסגרת התיאום הביטחוני, הובהר כי הכניסה תתאפשר באמצעות אוטובוסים מאורגנים שיצאו ממעבר ג'למה, ולא תותר הגעה ברכבים פרטיים לשטח היישובים המפונים. האירוע מהווה צעד משמעותי נוסף בחידוש הנוכחות הישראלית בצפון השומרון, בהתאם למדיניות הקואליציה ולחקיקה שהובילה ח"כ סון הר מלך.

לימור סון הר מלך: " נדליק את האור ביישובים בצפון השומרון"

ח"כ לימור סון הר מלך: "האירוע המרגש הזה הוא עוד צעד משמעותי בתיקון העוול ההיסטורי. ליוויתי את גרעין גנים כדים מיומם הראשון וכעת אנחנו מתחילים בשיבה למקומות מהם גורשנו. אנחנו לא מסתפקים בביקורים, אלא פועלים יום ולילה למען המטרה האמיתית – חזרת ההתיישבות היהודית המלאה וחידוש החיים בכל מרחבי ארצנו, בצפון השומרון ובחבל עזה.

"אני מבקשת להודות מעומק הלב לכוחות וביטחון ולחברי 'גרעין גנים וכדים' המסורים, ששומרים על הגחלת ולא מוותרים על החלום לשוב הביתה. יחד, בעזרת השם, נדליק את האור ביישובים מחדש ונמשיך לפעול עד לגאולת הקרקע המלאה."

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: ״הדלקת נרות חנוכה בגנים ובכדים היא מסר ברור של חיבור לשורשים, של צדק היסטורי ושל חיזוק האחיזה היהודית בארץ ישראל. אני מברך את ח״כ לימור סון הר-מלך על הובלת המהלך החשוב הזה, שמבטא את מדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות והנוכחות הישראלית בצפון השומרון. אור חנוכה מסמל נחישות ואמונה – יחד נדאג להאיר את המקומות שמהם גורשנו״.