חצאי הגמר של גביע ה-NBA התקיימו, הניקס חולמים על תואר ראשון מזה 52 שנה, האלופה הפסידה לראשונה מזה חודש וחצי | אלו העולות לגמר

הניו יורק ניקס הם אחת הקבוצות הפופולאריות ב-NBA, אך ללא תואר כבר 52 שנים. הלילה (בין שבת לראשון) הם עלו לגמר טורניר אמצע העונה, (גביע ה-NBA) אחרי ניצחון 120:132 ויכולים עוד יומיים לזכות בתואר.

מי שתעמוד בדרכם היא סן אנטוניו ספרס, שהדהימה הלילה את האלופה אוקלהומה סיטי עם ניצחון דרמטי 109:111 ועצרה אותה אחר-16 ניצחונות רצופים. ההפסד האחרון של האלופה היא לדני אבדיה וחבריו אי שם ב-6.11.

כוכב הספרס ויקטור וומבניאמה חזר מפציעה אחרי חודש, וסחב את קבוצתו לניצחון דווקא בחצי הגמר של גביע ה-NBA. זוהי השנה השלישית שבה מתקיים התואר. ב-2023 זכתה בו לוס אנג'לס לייקרס וב-2024, מילווקי באקס.

טורניר אמצע העונה של ה-NBA מתקיים בשני שלבים – בתים ופלייאוף. יש שישה בתים עם חמש קבוצות, שלושה בתים בכל אזור (מזרח/ מערב). הבתים, מורכבים מחמישה דרגים לפני תוצאות העונה הקודמת. המשחקים בין הקבוצות נספרים גם לטובת טבלת העונה הסדירה של הליגה. לשלב הנוקאאוט מעפילות שש אלופות הבתים ועוד הסגנית עם המאזן הטוב ביותר בכל אזור.