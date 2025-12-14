שני סטודנטים נרצחו ושמונה נפצעו באירוע ירי קטלני שהתרחש באוניברסיטת בראון ברוד איילנד. הרוצח עדיין מסתובב חופשי, וסטודנטים הונחו להתחבא

שני סטודנטים נרצחו ושמונה נפצעו באירוע ירי קטלני שהתרחש הלילה (בין שבת לראשון) באוניברסיטת בראון ברוד איילנד. הרוצח עדיין מסתובב חופשי, וסטודנטים הונחו להתחבא.

הירי התרחש בזמן שכמה סטודנטים ניגשו לבחינות הגמר שלהם. הבחינות שהיו אמורות להתקיים מחר בוטלו. החשוד נראה בסרטון שפורסם ממצלמות האבטחה. הוא לבוש כולו בשחור, ובצילומים נראה ללא נשק.

זה היה אירוע הירי ה-389 השנה בארה"ב בו נפצעו לפחות ארבעה אנשים. שני הסטודנטים מאוניברסיטת בראון הפכו לאנשים ה-345 וה-346 שאיבדו את חייהם בירי המוני בארה"ב השנה. 1,800 נוספים נפצעו באותה תקופה.

האוניברסיטה, מונה יותר מ-11,000 סטודנטים, ממוקמת בפרובידנס, בירת רוד איילנד, כ-80 ק"מ מבוסטון ו-290 ק"מ מניו יורק סיטי. זהות ההרוגים או הפצועים טרם פורסמה, אך נשיאת אוניברסיטת בראון, כריסטינה פקסון, אמרה לכתבים בתדרוך עיתונאים כי כל הקורבנות, כולל ההרוגים והפצועים, היו סטודנטים.