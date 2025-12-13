הכדורגל הישראלי נמצא בלב סערה מתמשכת מול משטרת ישראל. הערב (מוצאי שבת), התרחשו בשני משחקים אירועים מעוררי מחלוקת.
בנתניה, המשטרה ערכה חיפושים על אוהדי הפועל תל אביב בחיפוש אחרי חולצות פוגעניות, עם כיתוב נגד המשטרה. במשחק הקודם נמנעה כניסת אוהדים למשחק בעקבות החולצה.
במקביל באצטדיון טרנר, כלי תקיפה נתפסו במהלך חיפוש באוטובוס של אוהדי מכבי נתניה, שני אוהדים עוכבו. מהמשטרה נמסר כי עשרות שוטרים גלויים וסמויים נמצאים סביבת האצטדיון, במטרה למנוע ולסכל אירועי אלימות וניסיונות להחדרת כלי תקיפה לתחומי האצטדיון. במהלך החיפוש באוטובוס האוהדים של הקבוצה האורחת נתפסו כלי תקיפה וכיסוי פנים, הציוד הוחרם ו-2 אוהדים כאמור עוכבו לבדיקה.
הודעת המשטרה: "אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחר סיומו – שמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם".
