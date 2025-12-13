ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי חיסולו של ראאד סעד הגיע בתגובה לפציעת שני לוחמים ברצועת עזה כתוצאה ממטען שהופעל ע"י חמאס "מי שמרים יד על ישראל ופוגע בחיילי צה"ל – ידו תיגדע בעזה ובכל מקום"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו ההודעה משותפת כי החיסול של מס' 2 בחמאס ראאד סעד בא בתגובה למטען שהופעל ע"י חמאס ופצע שני לוחמים.

וכך נמסר: "בתגובה להפעלת מטען חמאס שפצע את כוחותינו היום בשטח הצהוב של רצועת עזה, הנחו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ״ץ לסכל את המחבל ראא'ד סעד, ראש מטה ההתעצמות של חמאס.

סעד היה מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ועסק בימים אלה בשיקום ארגון הטרור ובתכנון וביצוע של תקיפות נגד ישראל ובנייה מחדש של כוח תקיפה, תוך הפרה בוטה של כללי הפסקת האש והתחייבויות החמאס לכבד את תוכנית הנשיא טראמפ.

במקום לקדם פירוז, עסק בהתחמשות מחדש למעשי טרור.

מי שמרים ידו על ישראל ופוגע בחיילי צה"ל – ידו תיגדע בעזה ובכל מקום.

בשם כל אזרחי ישראל, ראש הממשלה ושר הביטחון מאחלים החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו".