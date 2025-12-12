במופע התרמה מיוחד למען פצועי מלחמת חרבות ברזל שהתקיים במיאמי, נפגשה כוכבת הפופ עם שורד השבי מאחורי הקלעים. זה גם היה האירוע שבו הופיע אהל בביצוע מוזיקלי לראשונה מחוץ לישראל

רגע מרגש נרשם מאחורי הקלעים במופע הגאלה הגדול למען פצועי מלחמת חרבות ברזל שהתקיים בארצות הברית. נועה קירל הופיעה אמש (חמישי) במיאמי במסגרת ערב גאלה חגיגי של ארגון Genesis Friends For Life, הפועל למען פצועי המלחמה, יתומים וטראומה. במהלך האירוע שקירל נפגשה מאחורי הקלעים עם אלון אהל, שורד השבי ששוחרר השנה, אשר הופיע גם הוא באירוע בביצוע מוזיקלי ראשון מחוץ לישראל. באירוע השתתפו גם כוכבת הרשת הבינלאומית מונטנה טאקר, השחקן יעקב זדה דניאל, והפעילה השמרנית הפרו ישראלית בריגי'ט גבריאל. (צילום: יח"צ) הגאלה התקיימה ב־Miami Beach וכללה אורחים מרחבי ארה״ב, שנרתמו לתמוך בפעילות הארגון למען הפצועים ומשפחותיהם.

תגיות: אלון אהל, הופעה, נועה קירל