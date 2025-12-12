רגע מרגש נרשם מאחורי הקלעים במופע הגאלה הגדול למען פצועי מלחמת חרבות ברזל שהתקיים בארצות הברית.
נועה קירל הופיעה אמש (חמישי) במיאמי במסגרת ערב גאלה חגיגי של ארגון Genesis Friends For Life, הפועל למען פצועי המלחמה, יתומים וטראומה.
במהלך האירוע שקירל נפגשה מאחורי הקלעים עם אלון אהל, שורד השבי ששוחרר השנה, אשר הופיע גם הוא באירוע בביצוע מוזיקלי ראשון מחוץ לישראל. באירוע השתתפו גם כוכבת הרשת הבינלאומית מונטנה טאקר, השחקן יעקב זדה דניאל, והפעילה השמרנית הפרו ישראלית בריגי'ט גבריאל.
הגאלה התקיימה ב־Miami Beach וכללה אורחים מרחבי ארה״ב, שנרתמו לתמוך בפעילות הארגון למען הפצועים ומשפחותיהם.
