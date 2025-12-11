כוכבת הפופ הישראלית, שייצגה את ישראל באירוויזיון ב-2023, התראיינה ל-BBC והגיבה על חרם המדינות שפרשו מהתחרות בגלל השתתפות ישראל: "כמה מדינות נותנות לפוליטיקה להרוס את החגיגה, ישראל לא הפרה שום כלל באירוויזיון. זו מדינה שוחרת שלום"

נועה קירל, כוכבת הפופ שייצגה את ישראל באירוויזיון וזכתה במקום ה-3 והמכובד, התייחסה בראיון ל-bbc לחרם של המדינות שהחליטו לפרוש מהאירוויזיון. נזכיר כי המדינות שפרשו הן ספרד, אירלנד, סלובניה הולנד ואתמול גם איסלנד הצטרפה לחרם לתחרות.

בראיון נשאלה מהי תגובתה לחרם של אותן מדינות שלטענתם ישראל הורגת חפים מפשע ומבצעת פשעים הומניטריים ואמרה כי פרישתן בגלל ישראל היא "אנטישמיות".

"אני מאוכזבת עמוקות מהדברים שנאמרו. אירוויזיון הוא גשר, לא חומה, לחבר בין הלבבות דרך מוזיקה. לצערי, כמה מדינות נותנות לפוליטיקה להרוס את החגיגה, ישראל לא הפרה שום כלל באירוויזיון", טענה קירל.

כוכבת הפופ הוסיפה בראיון כי אזרחי ישראל מעוניינים רק בשלום ולא במלחמה: "ישראל זו מדינה שוחרת שלום. ב-7 באוקטובר, ישראל לא תקפה אף אחד! ישראל הותקפה בברוטליות בדרך שלא נראתה כמותה, משפחות שלמות נרצחו, ילדים נטבחו ואזרחים נחטפו. ישראל הגנה על עצמה כמו שכל מדינה אחרת הייתה עושה והמדינות האלה בוחרות להתעלם מהמציאות".

עוד באותו נושא עכשיו זה סופי: ישראל תשתתף באירוויזיון 2026 19:27 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

לסיכום אמרה קירל: "החרמת ישראל זו אנטישמיות! החרמת ישראל על בסיס פוליטי זה לא רק פגיעה בישראל אלא זו פגיעה בכל מה שהאירוויזיון מייצג".