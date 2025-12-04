איגוד השידור האירופי החליט באופן רשמי כי ישראל תשתתף באירוויזיון 2026. בעקבות ההחלטה, הולנד, ספרד, סלובניה ואירלנד הודיעו כי יפרשו מהתחרות

ניסיון ההדחה נכשל: ישראל תשתתף באירוויזיון 2026 שיתקיים במאי הקרוב בווינה – כך נקבע הערב (חמישי) באסיפה הכללית של נציגי איגוד השידור האירופי בז'נבה.

בעקבות ההחלטה, הולנד הודיעה באופן רשמי כי היא תפרוש מהתחרות לשנה הקרובה. בהמשך דווח כי ספרד תפרוש גם כן מהתחרות, וזמן קצר לאחר מכן אירלנד הפכה למדינה השלישית שפרשה על רקע השתתפותה של ישראל. גם סלובניה, שכבר איימה בעבר לפרוש, הודיעה רשמית כי לא תשתתף בתחרות בווינה. באיסלנד אמרו כי יקיימו דיון על הנושא בשבוע הבא.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך על ההחלטה: "איגוד השידור האירופי קיבל החלטה נכונה כשהותיר את ישראל באירוויזיון. המוזיקה מחברת בין אנשים ומדינות, ואני מודה לשותפות על התמיכה הרחבה בנו. עם ישראל ימשיך ליצור, לחבר ולהאיר את העולם".

עוד באותו נושא החרם באירוויזיון: המדינה החזקה שמצהירה על תמיכה מלאה בישראל

את תאגיד השידור הישראלי ייצגו בדיון מנכ"ל כאן, גולן יוכפז, ונציגת התאגיד באיגוד השידור האירופי, עו"ד אילה מזרחי. ""אין לראות במהלך להדחת כאן מהאירוויזיון – אלא חרם תרבותי של ממש. חרם שעלול להתחיל היום בהדחת כאן – ואין לדעת היכן יסתיים ובמי עוד יפגע" אמר יוכפז. "האם גופי שידור ומערכות עיתונאיות מוכנים להיות חתומים על חרם תרבותי? האם חברי ה-EBU מוכנים לתת יד לפגיעה בחופש הביטוי ובחופש היצירה? האם זה מה שראוי שייזכרו בסופו של דבר מיובל ה-70 לתחרות?".

יוכפז ומזרחי הבהירו כי כאן לא היתה מעורבת בשום קמפיין אסור בניסיון להשפיע על תוצאות התחרות האחרונה, שבה זכתה ישראל במקום השני. "כאן גאה ומעריכה מאוד את השירים והאומנים ששלחה לתחרות, שזכו להצלחה גדולה בכל העולם" הובהר. "לא נעמוד כאן ונאמר: 'סליחה שהצלחנו'".

חצאי הגמר של האירוויזיון יתקיימו ב-12 וב-14 במאי 2026, כש-10 מדינות מכל חצי גמר יעלו לגמר הגדול שיתקיים ב-16 במאי. אוסטריה המארחת תשתתף גם כן בגמר באופן אוטומטי, לצד המדינות המייסדות: בריטניה, גרמניה, איטליה וצרפת.