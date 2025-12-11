מי השר מהליכוד שעשה הכי הרבה בקדנציה הנוכחית? ומי הכי פחות? חברי פאנל 'כיפות ברזל' מנתחים את תוצאות סקר 'סרוגים'

כיפות ברזל בתוכנית מיוחדת. במלאת שלוש שנים להקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, ערך מכון סופר דאטה עבור אתר סרוגים סקר עומק מקיף בקרב הציבור הסרוג במטרה לבחון את מידת שביעות הרצון והתמיכה של הציבור בקואליציה.

אחד הנושאים שנסקרו הוא איזה שרי ליכוד עשו הכי הרבה בקדנציה הנוכחית לדעתם של הציבור הסרוג? ומי עשה הכי פחות?

לפי תוצאות הסקר, השר שעושה הכי הרבה ומוביל בפער גדול על פני כל השאר הוא השר לנושאים אסטרטגיים לשעבר רון דרמר, ש-53% מהמצביעים בחרו בו, בעוד שבמקום השני נמצא שר הביטחון ישראל כ"ץ ש-13% בחרו בו, ובמקום השלישי נמצא שר המשפטים יריב לוין עם 9%.

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן ציין כי התוצאה הייתה בלתי צפויה: "לכזאת תוצאה מובהקת אף אחד מאיתנו לא ציפה בצוות, זו הייתה הפתעה די דרמטית אף אחד לא חשב שהוא יהיה הראשון ועוד בכזה פער". הוא הוסיף כי דרמר נתפס כמי שאינו מעורב במריבות הפנימיות, ואולי הציבור "קצת מאס בהתבהמות".

יוסי סרגובסקי העלה סברה שהניחוח האמריקאי והמקצועיות של דרמר הם שעומדים מאחורי ההצלחה: "הוא אגב הוא אפילו לא נבחר בפריימריז הוא מינוי של נתניהו. אולי בגלל זה הוא שר מקצועי ויכול להיות ששר מקצועי זה הפתרון למצב".

אריה יואלי הציע שההצלחה קשורה דווקא לעובדה שדרמר אינו משתייך למחנה הלוחם והצווחני של הליכוד: "אז יכול להיות שרון דרמר הוא האופציה של אני חייב לבחור מישהו, כן, אז אני בוחר את רון דרמר כי הוא מה שנקרא, עשה הכי פחות נזק או משהו כזה".

השרים שעשו הכי פחות: סילמן צריכה לדאוג

בגזרת שרי הליכוד שעשו הכי פחות נמצאת במקום הראשון והלא מכובד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ש-20% חושבים שהיא עושה הכי פחות. אחריה נמצאת השרה מאי גולן עם 15%, ומקומות 3 ו-4, השרה גילה גמליאל והשר דודי אמסלם, בתיקו עם 13% מהמצביעים שחושבים שהם עושים הכי פחות.

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן הזכיר את הרקע הדרמטי של סילמן (פירוק ממשלת בנט-לפיד) והתאכזב מהציון הנמוך: "היא עדיין מככבת ברשימת הכישלון הכי גדול, ותשמע היא מתמודדת פה עם כמה כישלונות לא רעים בכלל".

אריה יואלי הסביר כי סילמן מתחילה ממינוס, הן בשל תקשורת השמאל שאינה סולחת לה, והן בשל אי חיבתו של הימין לאנשים שעוברים מפלגות.

יוסי סרגובסקי התייחס לסילמן וציין כי חוסר הבשורה בתפקידה והנטייה שלה להזדנב אחרי ראש הממשלה תרמו לתוצאה: "קודם כל זו לא תוצאה נעימה, אבל יש לה איזושהי נטייה כזו להיות תמיד זנב אחרי ראש הממשלה, ומשהו שמה לא עובד אנשים פחות אוהבים את זה".