כבר אתמול הסופה "ביירון" הגיעה אל פסגת החרמון וצבעה אותו בלבן, והיום (חמישי) השלג ממשיך לרדת.

בעקבות מזג האוויר המושלג היחידה לפינוי שלגים של מערך הטכנולוגיה והאחזקה בפיקוד הצפון, בחטיבה 810, פועלת ברציפות, כדי לספק מענה מקיף לכלל הצרכים בגזרה הצפונית. בעזרת כלים ייעודיים ובעבודה קשה, הם מבטיחים את הרציפות והכשירות המבצעית.

(צילום: דובר צה"ל)

מפקד יחידת פינוי השלגים, רס״ב כ׳ אומר: "חיל הטנ״א נותן מענה לגזרה הצפונית בהיבטים של פתיחת צירי שלג על מנת לאפשר מעבר של חיילים, ותמיכה טכנולוגית ואחזקתית ללוחמים בשטח. נמשיך לעשות הכל כדי שלחיילים בשטח יהיה את המענה הראוי ולאפשר את כשירות האמל״ח בכל תנאי מזג אויר".

(צילום: כפיר סבג)