הסופה "ביירון" בישראל: שלג החל לרדת משעות הבוקר (רביעי) בפסגה המושלגת, וגם לוחמי חטיבת "ההרים" יצאו לסיור בשטח ברקע של הנוף הלבן.

כך זה נראה כעת בתיעוד שדובר צה"ל הוציא מפסגת ההר הצפוני בישראל. מוקדם יותר שוחררו חלק מהחיילים המשרתים בבסיסים בדרום, על מנת שיוכלו להגיע לביתם בבטחה, לפני הגעת אירוע הגשם העוצמתי שצפוי להתרחש מחר (חמישי).

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

בעקבות הסופה החלו גם הזרימות בנחלי הדרום. בתל אביב עץ קרס על רכב, ובזיכרון יעקב מיניבוס טבע בכביש.

אירוע הגשם הגדול עדיין לפנינו, ובהמשך היממה ובעיקר בשעות הלילה הקרוב המערכה צפויה להתחזק ולהביא כמויות גשמים גדולות.